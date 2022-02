Québec attribue 726 nouvelles places en garderie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le directeur de trois centres de la petite enfance (CPE) Stéphane Claveau se réjouit de cette annonce car il avait déposé plusieurs projets.

On avait lancé plusieurs appels de projet pour les trois CPE, soit Les petits cailloux, La Cajolerie et Les Trottineurs. Sur cinq projets déposés, on en a eu quatre d’acceptés, plus une nouvelle installation dans la municipalité de Saint-Charles de Bourget sur laquelle on travaille depuis plus de 10 ans , mentionne-t-il.

Stéphane Claveau est le directeur général des CPE les Petits cailloux, les Trottineurs et la Cajolerie. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le CPE Les petits cailloux obtiendra 83 nouvelles places, celui de La Cajolerie développera 72 places avec une nouvelle installation à Saint-Honoré.

Des places ont aussi été accordées au CPE Au Pays des lutins par exemple. Ce dernier obtient plus d’une centaine de nouvelles places subventionnées. Le CPE Les souriceaux situé à Saint-Prime obtient une trentaine de places.

Le ministère offre par ailleurs sur son site web, à la disposition des parents, un tableau  (Nouvelle fenêtre) contenant toutes les informations qui concernent les projets en cours. Il sera possible d’y voir à quelle date les places promises devraient être disponibles.

Recruter des éducatrices

Dans le cas de M. Claveau, cette annonce est très encourageante car ces places étaient attendues depuis très longtemps, je me rappelle que depuis 2013 on n'avait pas eu de nouvelles places annoncées .

Par contre, on va avoir besoin de main-d'œuvre, poursuit-il. C’est certain qu’avec le développement de nouvelles places, il faut du monde.

M. Claveau fait confiance aux programmes gouvernementaux pour attirer davantage d’éducatrices. Il estime qu’il aura besoin d'une quarantaine de nouvelles éducatrices pour pouvoir offrir les nouvelles places.

Nous avons tenté de joindre les porte-paroles de plusieurs syndicats représentant les éducatrices, mais en vain.

Selon des informations de Béatrice Rooney.