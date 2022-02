La Ville de Sherbrooke lance un projet-pilote d'enlèvement de neige dès lundi. En plus de la nuit, le travail s'effectuera désormais de jour et de soir.

Les bordées reçues cette semaine ont poussé l'administration municipale à tester de nouvelles méthodes de chargement de la neige. La Ville croit que cela permettra de réduire considérablement la durée des opérations de chargement. Par le passé, cela prend entre cinq et sept nuits pour déployer l’opération au complet tout dépendamment de la quantité de neige reçue , a révélé le chef de division voirie à la Ville de Sherbrooke, Carlo Cazzaro. Ce dernier a confié que le projet servira également à recueillir des données pour voir s’il est possible de déployer l’opération d'enlèvement 24 à 48 heures après la chute de neige plutôt que d’attendre le lundi suivant pour le faire.

« Environ 12 heures à l'avance nous allons poser des pancartes orange dans des bancs de neige à une distance assez régulière afin d'informer les gens que nous allons passer dans les heures suivantes pour enlever le banc de neige. » — Une citation de Carlo Cazzaro, chef de division voirie à la Ville de Sherbrooke

L'interdiction de stationner sera en vigueur dès la pose des pancartes et jusqu'à ce que la neige soit ramassée. Quant au stationnement de nuit, il demeure interdit sur toutes les rues durant les opérations de déneigement.

Le chef de division voirie à la Ville de Sherbrooke, Carlo Cazzaro. Photo : Radio-Canada