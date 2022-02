Un contrat en Croatie pour Antoine Coupland : « Mon rêve de jeunesse »

La Croatie est un super beau pays, et c’est un club avec beaucoup d’histoire qui développe aussi beaucoup de joueurs , a déclaré en entrevue le jeune homme de 18 ans, au bon milieu de son déménagement dans sa nouvelle ville d’adoption.

Au cours des dernières semaines, il a visité quelques villes du Portugal et de l'Allemagne à la recherche de la meilleure entente pour la suite de sa carrière. C’est vraiment tout un processus. Il faut s’ajuster aux nombreux changements et être le plus constant dans son alimentation et dans son sommeil.

Lorsqu’il était à Stuttgart il y a une dizaine de jours, les dirigeants du HNK Rijeka l’ont contacté en lui faisant rapidement savoir qu’ils étaient intéressés à ses services : Quand ça n’a pas fonctionné à Stuttgart, on m’a envoyé un billet d’avion et je me suis rendu directement en Croatie. Les installations sont incroyables. J’ai pu m’entraîner une semaine avec leur équipe principale. J’ai signé mon contrat jeudi et j’ai joué mon premier match avec l’équipe U19 samedi.

La saison de sa nouvelle équipe est déjà vieille de 43 matchs, et elle occupe présentement la troisième position au classement général dans une ligue réunissant 10 formations. Elle lutte également pour faire sa place dans la prestigieuse Ligue des champions.

Le temps qu’ Antoine Coupland trouve sa vitesse de croisière, son intégration se fera étape par étape. Il s’entraînera sur une base régulière avec celui-ci, et pourra se délier les jambes avec la formation des moins de 19 ans jusqu’au moment où il aura la chance de voir suffisamment de terrain au sommet de la pyramide du HNK Rijeka.

Antoine Coupland dans les bras de son coéquipier Milan Kapor après une victoire (archives). Photo : CPL / Rheanne Marcoux

Loin des amis et de la famille

Ayant fait le saut chez les professionnels à l’âge de 15 ans, le natif de Chelsea a défendu les couleurs du défunt Fury d’Ottawa avant de passer les deux dernières saisons avec l’Atlético d’Ottawa. Par contre, il n’a pas pu fouler la surface gazonnée aussi souvent qu’il l’aurait espéré, étant peu utilisé par son entraîneur-chef.

J’avais tourné la page [sur l’Atlético] et je voulais réaliser mon rêve de jouer en Europe , explique le milieu de terrain en toute franchise.

Malgré tout, Antoine Coupland conservera de bons souvenirs de son passage dans la capitale nationale. Tout d’abord, parce qu’il a eu l’occasion de faire ses débuts devant ses parents et ses amis qui n’avaient qu’à parcourir que quelques kilomètres pour le voir jouer. Il a aussi vécu de grands moments, comme son premier but chez les professionnels.

Le Fury et l’Atlético auront toujours une place spéciale dans mon cœur. J’ai vécu des moments inoubliables. Je me suis fait des amitiés qui vont rester avec moi pour la vie , résume celui qui est très reconnaissant du soutien des partisans ottaviens et des amateurs de ballon rond de l’Outaouais.

Antoine Coupland a fait le saut chez les pros au bon milieu de son adolescence (archives). Photo : Steve Kingsman/Freestyle Photography/Courtoisie du Fury d'Ottawa

Depuis sa tendre enfance, le passionné de soccer a toujours pu compter sur la présence de sa famille et de ses amis dans les gradins. En Croatie, il sera loin de tous ses proches. Ça va faire changement , convient-il avec le sourire.

Quand tu rêves de faire carrière en Europe et avec l’équipe canadienne, il faut être prêt à faire des sacrifices. Je suis prêt à mettre beaucoup de choses de côté pour accomplir mes rêves. La première étape était de signer le contrat. C’est fait. Maintenant, le vrai travail commence.