Au sommet de la montagne : le Martin Luther King de Didier Lucien

Un café commandé au service de chambre d’un modeste hôtel provoque la rencontre du célèbre militant du mouvement des droits civiques et de Camae, une intrigante employée.

Cette dernière, interprêtée par Sharon James, l’engage dans une discussion fictive à la fois provocante et rafraîchissante , qui l’amènera à revisiter son passé ainsi que les luttes à venir.

Pour Didier Lucien, cette œuvre est l'occasion d’imaginer le Martin Luther King de la vie de tous les jours, loin des micros et des grands discours.

L’inspecteur en moi trouve ça fascinant parce que les images qu’on a de Martin Luther King, ce sont ses discours et les entrevues qu’il a faites. Mais comment il était dans la vie réelle, on ne peut pas le savoir , dit-il.

« Il faut que j’invente cette partie de lui-même pour la mettre sur scène. Cette pièce-là, c’est un peu "il était une fois Martin Luther King". Ce n’est pas un documentaire. J’ai le droit d’essayer de creuser. » — Une citation de Didier Lucien, acteur

Martin Luther King prononçant un discours en 1966, à Paris. Photo : Getty Images / AFP

La pièce, écrite par la dramaturge américaine Katori Hall, traduite par Edith Kabuya et mise en scène par Catherine Vidal, explore un moment névralgique de la vie de Martin Luther King.

Dans celle-ci, le pasteur vient tout juste de prononcer l’un de ses discours les plus emblématiques, I’ve Been to the Mountaintop. Moins de 24 heures plus tard, il sera tragiquement assassiné sur un balcon de l'hôtel où il séjourne.

Il était dans un état d’esprit assez profond , croit Didier Lucien.

Dans ce discours-là, il parle comme s’il allait mourir incessamment. Il dit qu’il ne verra pas le moment de bonheur où l’être humain sera capable de s’accorder, mais que ça va arriver, et qu’il le voit dans ses rêves , raconte-t-il.

La femme de théâtre Catherine Vidal met en scène la pièce « Au delà de la montagne », qui sera présentée au Théâtre Jean-Duceppe. Photo : Espace Go

Le côté sombre de Martin Luther King

Portrait intime de Martin Luther King, l'œuvre aborde également les zones d’ombres du grand militant.

On sait qu’il avait plusieurs maîtresses. (...) Il a aussi dit qu’il était colérique. Ce sont toutes des choses auxquelles on ne pense pas quand on pense à Martin Luther King , souligne Didier Lucien.

« Ça a été un choc pour moi, et ça va être un choc un peu pour le spectateur de voir que ce gars-là… puait des pieds! » — Une citation de Didier Lucien, acteur

Les recherches de Didier Lucien

Si la pièce Au sommet de la montagne laisse place à la créativité des artisans de la scène, elle rassemble néanmoins plusieurs éléments tirés d’archives et de documentaires sur Martin Luther King.

La plupart des choses qui sont dites dans la pièce, ce sont des choses qu’il a dites dans la vie. Il faut vraiment chercher, mais on retrouve beaucoup de sa personnalité, et des phrases intégrales qu’il a dites , remarque Didier Lucien.

L’acteur, qui avoue être un grand curieux, s’est initié par lui-même aux figures marquantes du mouvement des droits civiques.

Didier Lucien dans « Ai-je du sang de dictateur? », en 2017. Photo : Radio-Canada

Après une enfance sur les bancs d’école de Saint-Jean-sur-Richelieu, il se tourne plutôt vers le groupe de hip-hop américain Public Enemy pour faire ses classes.

« Ils parlaient de Malcolm X, de Martin Luther King, ils parlaient de toutes ces grandes personnalités-là. Je me suis mis à faire des recherches, par moi-même, sur les droits civiques. » — Une citation de Didier Lucien, acteur

J’aimais bien faire mes recherches. Tout ce qui était intrigant m’intéressait , conclut-il.

La pièce Au sommet de la montagne sera présentée du 23 février au 26 mars au Théâtre Jean-Duceppe, à Montréal. Les billets sont en vente sur le site web du théâtre  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture Club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.