Les cinémas et salles de spectacles rouvrent dans la région

C'est la deuxième phase des allègements sanitaires qui commence et les gens qui œuvrent dans le milieu de la culture s’en réjouissent.

Au Cinéma Le Tapis Rouge à Trois-Rivières, le propriétaire a dépoussiéré les équipements. Il se dit confiant qu'il s'agisse de la dernière fermeture, mais le gouvernement devra aller plus loin. Pour que le cinéma survive financièrement, un retour à la normale doit se faire avant le printemps.

« Avec les films qui s’en viennent, c’est sûr que ce printemps il faut que l’on revienne à des conditions plus conviviales. C’est bien, on le fait pour la passion, mais ça fait deux ans qu’on travaille pour la passion et que l’on travaille à perte aussi. » — Une citation de Joël Côté, propriétaire du Cinéma Le Tapis Rouge

Chez Culture Trois-Rivières, on prévoit rouvrir les quatre salles de spectacles cette semaine, selon l'horaire prévu.

On est vraiment choyés. Nos équipes de travail et nos producteurs étaient tous disponibles et intéressés. Les calendriers fonctionnaient toujours alors on pouvait garder notre programmation comme prévu , indique la directrice des arts de la scène à Culture Trois-Rivières, Mélanie Brisebois.

Pour les spectacles où le nombre de billets ne pourra respecter la capacité maximale de 50%, on prévoit reporter le spectacle ou le scinder en deux représentations.

Les détenteurs de billets seront contactés par Culture Trois-Rivières. Pour déterminer qui assistera au spectacle, l'organisation procédera selon l'ordre d'achat. Les gens qui ont acheté leur billet en premier seront contactés en premier, de 7 à 14 jours avant la date du spectacle.

D'après les informations de Magalie Masson