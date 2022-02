Plus de 300 nouvelles places en garderie autorisées dans l’Est

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé dimanche l’autorisation de 14 000 nouvelles places en garderie , dont plus de 300 dans les régions de l’Est-du-Québec.

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine obtient le plus de places dans cette plus récente vague d’autorisations  (Nouvelle fenêtre) avec 144. Le Bas-Saint-Laurent en obtient 113 et la Côte-Nord, 73.

Le gouvernement du Québec rend également public et disponible en ligne les listes de tous les projets en cours de réalisation  (Nouvelle fenêtre) dans toutes les régions de la province pour que les parents puissent avoir une idée du délai de construction de ces places.

Liste de projets recommandés au Bas-Saint-Laurent Liste de projets recommandés au Bas-Saint-Laurent Municipalité Nombre de places Type de projet (CPE) Saint-Valérien 21 Ajout d'une installation Cacouna 21 Ajout d'une installation Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 21 Ajout d'une installation L'Isle-Verte 13 Agrandissement Rivière-Bleue 8 Agrandissement Témiscouata-sur-le-Lac 8 Augmentation de capacité sans réaménagement Saint-Alexandre-de-Kamouraska 21 Agrandissement

Pour accélérer la disponibilité de ces places, Québec a également annoncé une entente conclue avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance pour la réalisation de projets d'installations préfabriquées .

Ces constructions usinées seront proposées pour réduire de six mois les délais d’ouverture.

Liste de projets recommandés sur la Côte-Nord Liste de projets recommandés sur la Côte-Nord Municipalité Nombre de places Type de projet (CPE) Longue-Rive 13 Ajout d'une installation Port-Cartier 60 Ajout d'une installation

Pas de projets soumis en Haute-Gaspésie

Questionné quant à la disparité entre le nombre de places autorisées en Gaspésie et ce qui est réclamé par des intervenants du milieu, le ministre Lacombe a indiqué qu’aucun projet n’avait été soumis en Haute-Gaspésie.

Liste de projets recommandés en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Liste de projets recommandés en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Municipalité Nombre de places Type de projet (CPE) Pointe-à-la-Croix 13 Ajout d’une installation Cascapédia-Saint-Jules 21 Ajout d’une installation Saint-Alphonse 21 Ajout d’une installation Bonaventure 13 Agrandissement Port-Daniel-Gascons 8 Réaménagement Îles-de-la-Madeleine 47 Ajout d'une installation Grosse-Île 21 Implantation

Selon la loi sur les services de garde, qui doit être modifiée si le nouveau projet de loi de la Coalition avenir Québec CAQ est adopté ce printemps, le gouvernement ne peut pas créer de place dans un milieu qui n’en fait pas la demande.