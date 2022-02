Le ministère de la Famille du Québec accorde 14 000 places en garderie

L’analyse des dossiers déposés prend en moyenne de 10 mois à 1 an. On a analysé les dossiers dans un temps record , a affirmé à Radio-Canada l’attaché de presse du ministre de la Famille, Antoine de la Durantaye.

Ainsi, avec 19 000 places déjà en voie d’être créées et 1000 autres places réservées aux communautés autochtones, avec lesquelles des discussions devront avoir lieu, Québec assure toujours que les 37 000 places qu’il a promises s’ajouteront dans les garderies d’ici mars 2025.

Le ministère met par ailleurs sur son site web, à la disposition des parents préoccupés, un tableau contenant toutes les informations qui concernent les projets en cours. Il sera possible d’y voir à quelle date les places promises devraient être disponibles.

Des constructions plus rapides

Pour que les places octroyées soient construites et puissent voir le jour le plus rapidement possible, le ministère de la Famille a aussi décidé, en accord avec l’Association québécoise des centres de la petite enfance, de rendre possible la réalisation de projets d’installations préfabriquées usinées.

Des plans modèles approuvés par le ministère devraient permettre de réduire le délai de construction de 9 à 3 mois pour au moins 1600 places.

Il reste maintenant à trouver les éducatrices qui pourront prendre soin des nouveaux enfants qui entreront dans le réseau et de ceux qui s’y trouvent déjà. Les éducatrices que comptent les garderies sont actuellement en nombre réduit.

Québec dit vouloir requalifier ou recruter 25 000 éducatrices d'ici 2026, grâce à divers incitatifs.