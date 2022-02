Congrès du NPD ontarien : les délégués réitèrent leur appui à Andrea Horwath

Dans son discours aux plus de 1100 délégués, la cheffe Andrea Horwath a affirmé être sûre de l'emporter le 2 juin puisque l'élection ontarienne est le cumul d'années de préparation et de travail au sein du parti . Celle qui a réussi à former l’opposition officielle en 2018 essaie pour la quatrième fois de remporter les élections générales.

Mme Horwath, qui a abandonné ses cours de français, a tout de même tenté quelques phrases dans la langue de Molière, d’un ton plus assuré que d’habitude : Ensemble, nous pouvons y arriver , Mettons-nous au travail! Transformons l'Ontario! , C'est un désastre! Ça a fait souffrir les gens , en référence à la gestion pandémique de Doug Ford.

En point de presse virtuel, Mme Horwath a d’ailleurs réitéré plusieurs promesses électorales aux Franco-Ontariens, notamment le retour du Commissariat aux services en français, aboli par le gouvernement Ford en 2018, puis annexé au Bureau de l’ombudsman.

- Retour du Commissaire

- Université franco à Sudbury

- Hausse des services en FR (santé + justice)

- Mieux appuyer l'@universiteON

- Renforcer LSF#onfr — Natasha MacDonald-Dupuis (@NatashaCBC_RC) February 6, 2022

Nous avons un groupe solide de députés franco-ontariens qui sont des militants de longue date pour l’avancement de la langue française en Ontario , a dit Mme Horwath.

La cheffe a semblé sur la défensive face aux questions sur son ex-candidat dans Ajax. Des membres de la communauté juive, notamment, l'ont critiquée, car elle a tardé à montrer la porte à Steve Parish après qu’il eut défendu sa décision de nommer une rue d’Ajax en mémoire d’un officier nazi lorsqu'il était maire.

La circonscription de l’ancien ministre Rod Phillips, qui ne se représente pas, risque d’être chaudement disputée par les trois principaux partis.

Une faction plus à gauche mécontente

Le congrès a ravivé des tensions entre les délégués qui appuient la vision de la cheffe et ceux qui veulent pousser le parti plus à gauche. Le délégué Charles Taylor, qui a tenté en vain de se faire élire à la vice-présidence, s’est dit inquiet de la même plateforme centriste et médiocre proposée par Mme Horwath, qui a effectué un recentrage du parti en 2014 et 2018.

Questionnée à ce sujet en point de presse, elle a défendu sa plateforme. Nous proposons ce dont les Ontariens ont besoin. L’embauche de milliers de travailleurs de la santé bien payés [...], la lutte contre les changements climatiques.

La cheffe n’a pas voulu dire si elle demeurerait à la tête du NPD dans l'éventualité où son parti ne parviendrait pas à remporter les élections en juin.

Les divisions avec la faction plus à gauche et celles qui opposent les délégués ruraux et du nord de la province à ceux des zones urbaines se sont reflétées lors des débats. Les délégués n’ont pu s’entendre sur des résolutions, notamment pour donner plus de pouvoir aux municipalités ou mettre fin aux primes d'assurance automobile liées au code postal.

À l’opposé, des résolutions sur l’amélioration des soins de longue durée et les congés de maladie payés, deux priorités du Nouveau Parti démocratique NPD , ont presque fait l'unanimité, notamment l’abolition des foyers pour aînés à but lucratif. Les délégués se sont aussi entendus pour augmenter de 100 $ par mois les prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et de l’aide à l’emploi pour les dépenses à la COVID-19.

Andrea Horwath s'est adressée aux délégués virtuellement, d'un studio de Mississauga, près de Toronto. Photo : Plateforme virtuelle du NPD

Del Duca au congrès du PLC

La section ontarienne du Parti libéral du Canada a aussi organisé un congrès virtuel samedi. Le chef du Parti libéral de l’Ontario, Steven Del Duca, a pris la parole devant 1400 délégués pour appuyer Justin Trudeau. Il en a profité pour attaquer Doug Ford.

Doug Ford a mis des vies d’Ontariens en péril durant la pandémie. Il a été inégal, négligent et incompétent , a dit M. Del Duca, qui a imploré les délégués de la formation fédérale d’appuyer les efforts de leurs cousins libéraux ontariens afin de défaire Doug Ford au scrutin de juin.

Signe que les deux chefs se battent pour le vote progressiste en Ontario, Andrea Horwath a consacré une partie de son discours à critiquer Steven Del Duca, dimanche, et à rappeler que le chef n’est pas élu. Son parti, étant l’opposition officielle, a une longueur d’avance selon elle.

« Pendant 15 ans au pouvoir, M. Del Duca et son gouvernement libéral nous ont apporté la médecine de couloir, plus de privatisation et moins de soins de longue durée et à domicile, le scandale des centrales au gaz, l'augmentation de la taille des classes dans les écoles en décrépitude, la vente d'Hydro One et la hausse du coût de la vie et du logement. » — Une citation de Andrea Horwath, cheffe du NPD ontarien

Son homologue fédéral, Jagmeet Singh, s’était aussi adressé aux délégués la veille, critiquant notamment le leadership de Doug Ford dans sa gestion des manifestations qui perdurent à Ottawa. Il a déclaré que les manifestations reflètent une colère qui gronde au pays et que les gouvernements doivent établir un plan clair pour que les Canadiens puissent reprendre une vie normale.