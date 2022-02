Un jeu vidéo créé à Vancouver se hisse en tête des palmarès

Un jeu vidéo créé par une entreprise de Vancouver en s’inspirant de la série télévisée The Office s’est hissé au haut des palmarès des jeux téléchargés sur les plateformes d’Apple et de Google.

Le créateur et directeur d’East Side Games, Josh Nilson n’en est pas à ses premières armes dans la création de jeux vidéo à partir de séries télévisées. Il a déjà mis en ligne des jeux comme RuPaul’s Drag Race et Trailer Park Boys.

Selon lui, l’obtention des droits de la série The Office lui a toutefois permis d’atteindre un public encore plus vaste.

Le jeu, intitulé en anglais The Office: Somehow We Manage, fait entrer les joueurs dans l’univers fictif de Dunder Mifflin, l’entreprise de fabrication de papier de la série télévisée, d’interagir avec les personnages originaux et de revivre certains moments forts de la série.

Si le jeu s’appuie sur la série télévisée, Josh Nilson voulait toutefois qu’il emmène le joueur plus loin. On aime [que le jeu] soit un supplément à l’univers [de l’émission] sur lequel on s’appuie , explique-t-il.

Miser sur les forces de la Colombie-Britannique

Natif de Prince George, le directeur général d’East Side Games espère maintenant que le jeu renforcera la réputation de la province en matière de développement technologique.

Bien qu’il travaille aujourd’hui à Vancouver, Josh Nilson croit que la pandémie de COVID-19 a permis une réelle décentralisation de l’industrie technologique, puisque les gens peuvent travailler de n’importe où.

Ils n’ont plus besoin de déménager à Vancouver ou à Victoria pour travailler avec un studio de jeux vidéo , explique-t-il.

À elle seule, l’industrie du jeu a créé l’équivalent de 8700 emplois à temps plein dans la province, de 2019 à 2021, selon l’Association canadienne du logiciel de divertissement.

Avec les informations de Melody Jacobson et de l’émission The Early Edition