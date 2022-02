Un projet-pilote pour le ski hors piste

Un projet pilote visant à encadrer la pratique de la randonnée alpine et du hors-piste est mis en place dans six stations de ski gaspésiennes.

Mené par l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) de la Gaspésie et des Îles, il va servir de base à la rédaction du Guide des bonnes pratiques de la randonnée alpine et du ski hors-piste en station.

Le chargé de projet au développement du plein air à l’URLS, François Bélanger, rappelle qu'un sondage effectué en 2020 a inspiré cette idée. [Ça] a permis de constater que de plus en plus de personnes pratiquaient le hors-piste de façon illégale pendant que les stations de ski étaient fermées , fait-il savoir.

La station Petit Chic-Chocs à Cap-Chat, le Centre plein air de la Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, le Mont Miller à Murdochville, le Mont Béchervaise à Gaspé, la Station touristique Pin Rouge à New Richmond et le Petit Chamonix à Matapédia participent à ce projet (archives). Photo : iStock

M. Bélanger indique que cette fréquentation à heures atypiques crée beaucoup de soucis pour les gestionnaires des stations.

« En dehors des heures d’exploitation, il y a des activités d’entretien et ça peut devenir très dangereux s’il n'y a pas d’encadrement. » — Une citation de François Bélanger, chargé de projet au développement du plein air à l’URLS

Normalement, quand la station est fermée, l’accès aux montagnes est interdit, rappelle-t-il. C’est devenu très difficile de faire respecter cette consigne-là, alors on s'est dit que c’était mieux d’encadrer.

L’URLS de la Gaspésie et des Îles a déposé ce projet pilote à la Direction de la sécurité dans les sports.

La station touristique Pin Rouge, un des centres de ski participants (archives) Photo : Radio-Canada

Chaque station de ski a installé des panneaux explicatifs où sont déterminées les heures d’accès à la montagne lorsque la station est fermée, soit des périodes où il n’y a pas de travaux d’entretien. Les utilisateurs peuvent y prendre leur billet au moyen d'un code QR.

Certaines ont aménagé des sentiers spécifiques pour que les skieurs, randonneurs et planchistes puissent accéder aux sommets.

Le projet pilote vise aussi à permettre à la population d'acquérir les compétences nécessaires à la randonnée alpine.

« La Gaspésie est un peu devenue La Mecque du ski hors-piste dans l’Est du Canada. Ces stations sont donc de bons endroits pour s’initier et acquérir les connaissances nécessaires pour une pratique en sécurité. » — Une citation de François Bélanger, chargé de projet au développement du plein air à l’URLS

Les gens ne réalisent pas toujours qu’il y a du danger, déplore M. Bélanger Les gens sont responsables d’eux-mêmes en station de ski en dehors des heures d'ouverture. Il n’y a pas de patrouille donc s'il y a un problème, les skieurs doivent organiser eux-mêmes les secours et appeler le 911. Il faut être au moins trois personnes. Ça ressemble plus à ce qui se pratique en milieu naturel.

En milieu naturel, sans patrouilleurs, les skieurs se retrouvent responsables de leur sécurité (archives). Photo : Pierre Carbonneau

L’URLS a fait l’acquisition d’une trentaine d’équipements pour que les stations de ski puissent offrir de l’initiation à la randonnée alpine, faire vivre une première expérience de façon encadrée à faible coût.

À la suite du projet pilote, le Guide des bonnes pratique de la randonnée alpine et du ski hors-piste en station sera rédigé en étroite collaboration avec l’Association des stations de ski du Québec, la Direction de la sécurité dans les sports ainsi que la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME).

François Bélanger indique par ailleurs que les skieurs sont invités à devenir membre de la FQME, ce qui leur permettra d’être couverts par une assurance lorsqu'ils pratiquent leur sport dans les sites fédérés. Les six stations gaspésiennes qui participent au projet pilote en sont membres.