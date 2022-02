La COVID-19 fait six nouvelles victimes à Ottawa

La COVID-19 a fait six nouvelles victimes au cours des dernières 24 heures à Ottawa, selon les plus récentes données de la santé publique publiées dimanche.

Depuis le début de la pandémie, 715 personnes ont succombé au coronavirus dans la capitale fédérale.

Santé publique Ottawa (SPO) a par ailleurs recensé 146 nouveaux cas du virus. Les données peuvent toutefois être sous-estimées en raison de la capacité de dépistage limitée.

Au cours des deux dernières années, 59 413 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 à Ottawa.

Selon le plus récent bilan de la santé publique, 65 personnes positives à la COVID-19 sont hospitalisées dans la capitale fédérale et 10 patients sont soignés à l’unité des soins intensifs. Le bilan de la veille faisait état de 66 hospitalisations et de 12 patients aux soins intensifs.

À l’échelle de la province, l’Ontario rapporte dimanche 56 nouveaux décès attribuables au coronavirus.

Les données épidémiologiques pour l'Outaouais et l’est ontarien seront mises à jour lundi.