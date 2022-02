Retour réussi pour le Phoenix de Sherbrooke

Les hommes de Stéphane Julien, qui avaient rendez-vous en Abitibi cette fin de semaine, ont signé deux victoires en autant de matchs. Ils ont vaincu les Foreurs de Val-d'Or par la marque de 7 à 3, vendredi, puis ont signé un gain de 5 à 2 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, le lendemain.

Il s'agissait des premiers matchs pour le Phoenix depuis le 18 décembre. Le circuit Courteau avait par la suite suspendu ses activités en raison de la pandémie.

Stéphane Julien se réjouit des performances de ses joueurs.

Je suis vraiment content. Avant le week-end, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On a eu de bonnes semaines d'entraînement, je sentais que les gars avaient beaucoup d'énergie, mais dans le concret, on peut être surpris du résultat. Honnêtement, j'ai aimé la façon dont on a approché le week-end.

« On a été dominants en possession de rondelle, on a été très compétitifs. Je suis heureux des quatre points qu'on a eus ce week-end. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général, Phoenix de Sherbrooke

Les joueurs comme le personnel avaient hâte de sauter sur la glace pour renouer avec le hockey compétitif.

On avait vécu une longue pause l'an passé alors je pense que les joueurs avaient une appréhension de revivre ce qu'on avait vécu. Ça a été une motivation pour eux de recommencer. On devait reprendre [les matchs] pour ces jeunes-là qui veulent aller jouer au niveau professionnel. Ils doivent avoir du temps de jeu compétitif alors je suis vraiment content pour eux.

Avec 37 matchs à disputer d'ici la fin de la campagne, le Phoenix occupe le deuxième rang dans la LHJMQ, derrière les Islanders de Charlottetown. Le centre Joshua Roy trône d'ailleurs au sommet des pointeurs du circuit.

Il reste encore une moitié de saison à jouer. Pour nous, l'objectif est toujours de finir le plus haut possible. Au Québec, la compétition est forte avec Gatineau, Shawinigan et Québec. Dans les maritimes, Saint-Jean, Charlottetown et Bathurst se sont beaucoup améliorées.

« Si on va chercher des points contre des équipes accessibles pour nous, le top 5 est envisageable. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef et directeur général, Phoenix de Sherbrooke

Le pilote de l'équipe demeure confiant. Il estime que l'équipe possède tous les outils pour continuer sur sa lancée.