Des organisations de productions de bovins inquiètes du blocage transfrontalier

Les perturbations prolongées au poste frontalier de Coutts, qui permet le passage entre le Canada et les États-Unis, inquiètent différentes associations de producteurs bovins de l'Alberta. Dans un communiqué, ils demandent une « résolution rapide et la restauration de la chaîne d'approvisionnement ».

Les producteurs de boeuf de l'Alberta (ABP), l'Alberta Cattle Feeders' Association (ACFA) et la Canadian Cattlemen's Association (CCA) sont préoccupés par le manque d'accès à la nourriture pour animaux en provenance des États-Unis et par les répercussions sur l'acheminement transfrontalier des bovins et des produits de viande.

Le blocage du transport du bœuf vers les consommateurs transfrontaliers ralentit la transformation au Canada et crée un arriéré dans les installations de transformation, les parcs d'engraissement, les fermes et les ranchs , peut-on lire dans le communiqué.

Selon eux, chaque jour de perturbation met en péril l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement puisque les industries bovines canadienne et américaine sont fortement intégrées .

Les conséquences involontaires de ces fermetures et de ces retards affectent davantage les pénuries déjà existantes sur des produits comme les aliments pour animaux qui ont été causés par la sécheresse, les perturbations commerciales et les problèmes de transport , indique Greg Smith, chef du cabinet de l’ACFA, dans le communiqué.