Vibrant hommage aux victimes de l’explosion de l’usine Eastway Tank

Avant de recevoir l'appel, c'était une journée très ordinaire , raconte le pompier qui compte une trentaine d'années d’expérience.

L'explosion du 13 janvier sur le chemin Merivale a été le pire incident industriel à Ottawa depuis des décennies.

Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson, Russell McLellan et Matt Kearney sont les victimes de l’explosion survenue à l’usine Eastway Tank à Ottawa, en janvier. Photo : Photos soumises.

La tragédie a coûté la vie à six employés de l’entreprise Eastway Tank. Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson, Russell McLellan et Matt Kearney ont péri dans l’explosion.

Un septième travailleur est toujours hospitalisé, a indiqué le maire d’Ottawa, Jim Watson.

Erik Leicht, le maire d'Ottawa et plusieurs autres – y compris des travailleurs de l’entreprise Eastway Tank, des familles et des amis en deuil, des dignitaires et des premiers intervenants – se sont réunis, samedi, dans une salle de banquet à quelques pâtés de maisons de l'endroit où l'accident s'est produit.

La cérémonie a été organisée par Diane Vena et Solange Goulet, deux résidentes de la communauté sans lien direct avec les familles des victimes.

Nous attendions de participer à la cérémonie d’un des disparus pour présenter nos condoléances, en tant que membres de la communauté sous le choc. [...] Comme rien ne se passait, nous avons décidé qu’il était important d’organiser un événement pour les familles , explique Mme Vena.

Les deux femmes ont dressé une table avec des livres, un pour chaque victime, dans lequel les participants ont partagé leurs souvenirs et leurs condoléances.

Les gens présents à la cérémonie ont été invités à partager leurs souvenirs et leurs condoléances. Photo : Guy Quenneville/CBC

Vole haut, mon ange , a écrit un visiteur en hommage à Kayla Ferguson, une soudeuse de 26 ans qui a perdu la vie lors de l’explosion. Il s’agit de la seule femme à avoir péri dans la tragédie.

Des pensées pour les familles

Erik Leicht a confié qu'il ne s'impliquait normalement pas personnellement auprès des familles après un incident. Mais pour la tragédie de l’entreprise Eastway Tank, la situation a été différente, ajoute le pompier.

Le pompier Erik Leicht a tenu à rendre hommage aux victimes qui ont péri dans l'explosion de l'usine Eastway Tank, à Ottawa. Photo : Guy Quenneville/CBC

Depuis ce jour, mes pensées vont aux familles. [D’être ici,] c'est donc une façon d'exprimer notre chagrin pour leur perte , dit-il.

Erik Leicht n'a pas participé à l'intervention initiale au du 1995 Merivale, mais s'est joint à l'effort après avoir répondu à un autre appel d'incendie.

Tout en précisant que l'explosion fait toujours l'objet d'une enquête, Erik Leicht a raconté qu'une partie du bâtiment s'était effondrée au moment de son arrivée, suggérant qu'il s'agissait d'une situation majeure à haute température qui s'était produite .

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a ajouté que le défi a été de taille pour les pompiers, compte tenu de l’incendie difficile auquel ils ont fait face.

Il faisait si froid, tout gelait. Durant ce temps, des gens étaient toujours piégés à l’intérieur du bâtiment , a-t-il dit, soulignant le courage des premiers répondants et des équipes d’urgence.

Pour les familles, à enchaîner le maire d’Ottawa, la perte d’un être cher demeure cruelle et émotive .

Je ne peux pas imaginer ce que les familles ont vécu en attendant de savoir si leur proche avait péri dans l’explosion ou s’il avait réussi à s'échapper , a-t-il déclaré.

« Trouvez la paix dans vos souvenirs »

La foule a écouté en silence pendant quelques minutes la chanson Gone Too Soon de la formation Simple Plan, puis a entendu les hommages de Jim Watson, de la députée provinciale de Nepean, Lisa MacLeod et du conseiller du quartier Knoxdale-Merivale, Keith Egli.

Sarah Lavoie, dont le partenaire, Russell McLellan, faisait partie des victimes, s'est ensuite levée et a lu un mot rédigé sur un bout de papier.

Mme Lavoie se souvient de son partenaire de vie comme d'un homme de peu de paroles mais de nombreux rêves , puis s'est adressée directement à lui.

À mon meilleur ami, partenaire et âme sœur, je veux que tu saches que tu as beaucoup compté pour moi , a-t-elle dit.

Des fleurs ont été déposées devant le site de l'explosion en hommage aux victimes, au lendemain de la tragédie. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Sarah Lavoie a aussi prononcé quelques mots aux autres familles endeuillées.

Puissiez-vous trouver paix et réconfort dans vos souvenirs , a-t-elle lancé.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC.