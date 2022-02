La MRC de Témiscamingue veut des modifications à la zone d’intervention spéciale

Le gouvernement a publié en début d'année le Régime transitoire en matière de gestion des zones inondables, des rives et du littoral.

Le régime entrera en vigueur le 1er mars prochain et suivra la levée de la zone d'intervention spéciale (ZIS) instaurée à la suite des inondations historiques de 2019.

La préfète Claire Bolduc rappelle que le nouveau règlement limite aussi les capacités d'intervenir sur ces terrains.

Elle soutient que le gouvernement a surestimé la superficie de la zone inondable dans sa MRC et compte demander des modifications pour ne pas limiter l'usage des terrains par les propriétaires.

L'actuel découpage prévoit que 411 terrains au Témiscamingue sont inclus dans la ZIS. On ne peut ni construire sur le terrain ni résidence principale ni chalet. On ne peut pas rénover ou agrandir des résidences principales ou des chalets sur ces 411 terrains. Les seules possibilités sont de réparer une résidence ou un chalet qui aurait subi des dommages importants. Dans le contexte, ça nous apparaît inacceptable, d'autant que cette zone-là, elle est beaucoup plus grande que les zones inondables connues , soutient la préfète.

« On va argumenter et démontrer que la Zone d'intervention spéciale identifiée est beaucoup trop grande, que ça ne devrait pas être aussi élargi que ce qu'il y a actuellement dans le règlement. » — Une citation de Claire Bolduc

Le Témiscamingue avait déjà demandé d'être exclu de la zone d'intervention spéciale.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques rappelle dans un courriel à Radio-Canada que le régime transitoire sera en place pour une durée limitée offrira certains allègements par rapport à la situation actuelle.

Il mentionne au passage que la mise en place de cartes modifiant les zones inondables existantes, dans l’attente de nouvelles cartes en cours d'élaboration, pourra créer de la confusion auprès de la population.