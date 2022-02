Manifestations à Québec : la police invite les camionneurs à partir

Plus d'une dizaine de poids lourds étaient toujours stationnés sur le boulevard René-Levesque dimanche matin.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) tolère toujours leur présence. Des avertissements ont toutefois été distribués aux camionneurs pour les aviser qu'ils seront en infraction d'ici les prochaines heures.

Le Service de police de la Ville de Québec SPVQ a distribué une quinzaine de constats en vertu du code de la sécurité routière au cours de la nuit dernière, dont dont quelques-uns en lien avec des coups de klaxon.

Autre manifestation?

Pendant ce temps, l'un des organisateurs du convoi indique qu'il va retourner près de l'Assemblée nationale avec d'autres manifestants sur le coup de 11 h.

On va retourner au Parlement à partir de 11 h, moi, « Rambo [Bernard Gauthier] et « Big » [Grenier] on va être là , souligne Keven Bilodeau dans une vidéo diffusée ces dernières heures sur les réseaux sociaux.

« [François] Legault n’aura plus le choix de reculer. » — Une citation de Keven Bilodeau, l'un des organisateurs des manifestations de Québec

Des policiers à proximité des poids lourds stationnés sur le boulevard René-Lévesque dimanche matin. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Le centre-ville paralysé

Samedi, le centre-ville de Québec a été paralysé durant quelques heures. Le boulevard René-Lévesque a notamment été fermé à la circulation automobile, vu l'abondance de piétons.

Après avoir contrôlé les déplacements de milliers de manifestants au centre-ville de Québec, les policiers sont toutefois parvenus à éviter que ceux-ci s’y installent de façon permanente, comme à Ottawa.

Le Carnaval de Québec poursuit par ailleurs ses activités près de l'Assemblée nationale dimanche.

Avec les informations de Camille Carpentier