Peu de progrès en 3 ans pour les personnes handicapées, dit l’ancien lieutenant-gouverneur

Le gouvernement de Doug Ford a reçu ce document clé en 2019.

L'auteur du rapport affirme que peu a été fait pour rendre la province plus accessible aux personnes handicapées depuis et qu'il ne semble pas y avoir de plan en place pour y remédier.

Alors qu'il pensait qu'il serait relativement facile pour le gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du rapport, David Onley estime que l'Ontario échoue toujours sur des questions telles que l'équité en matière d'emploi, l'aide sociale et même l'accessibilité physique des écoles, entre autres.

J'ai été étonné de voir que trois ans après mon rapport, si peu de progrès avaient été réalisés, surtout si l'on considère qu'environ 23 % de la population ontarienne sont des personnes handicapées , explique M. Onley, qui a été lieutenant-gouverneur de l'Ontario de 2007 à 2014.

Atteint de la polio, David Onley a des handicaps depuis qu'il est enfant.

D'ici 2025, tous les bâtiments publics ou privés devront être accessibles aux personnes handicapées en Ontario. Photo : iStock / apeyron

Au début de 2019, M. Onley a présenté son examen de la Loi sur l'Accessibilité de l'Ontario.

Le rapport décrivait la province comme essentiellement inaccessible et critiquait le gouvernement actuel, ainsi que les administrations libérales précédentes, pour ne pas avoir tenu la promesse de la loi de 2005 qui visait à rendre la province entièrement accessible d'ici 2025.

Pour une raison quelconque, les gouvernements des deux principaux partis n'ont pas accepté ces réalités , souligne M. Onley.

Selon l'ancien lieutenant-gouverneur, l'accessibilité devient un problème d'autant plus urgent en raison du vieillissement de la population de la province.

Le gouvernement Ford s'est engagé à rendre accessibles tous les bâtiments publics et privés aux personnes handicapées en Ontario avant 2025, mais selon M. Onley les trois dernières années ont été perdues.

Des modifications doivent être apportées à des hôpitaux, des garderies, des écoles, des collèges et des universités, notamment.

Améliorer l'inclusion et l'accessibilité

L'un des problèmes que David Onley voudrait voir résolus de toute urgence est la difficulté qu'ont les personnes handicapées à trouver un emploi.

Selon lui, le gouvernement provincial pourrait donner l'exemple en embauchant plus de personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Ontario.

Dans un communiqué de presse, le groupe Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance (AODA) soutient que près de 2000 jours se sont écoulés depuis la remise du rapport de M. Onley et qu'il n'y a toujours pas de plan exhaustif pour mettre en œuvre ses recommandations. Le bilan du gouvernement Ford pour rendre l'Ontario accessible aux personnes handicapées est catastrophique , indique l'organisme.

La province a lancé quelques mesures lentes, hésitantes et inadéquates en matière d'accessibilité. Cependant, dans l'ensemble, cela a aggravé la situation pour les personnes handicapées , ajoute l'Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance AODA .

À titre d'exemple, l'Alliance affirme que le gouvernement actuel n'autorise pas les personnes qui n'ont pas de permis de conduire à renouveler leur carte santé expirée en ligne.

Plan intergouvernemental en place

Le gouvernement Ford conteste les critiques et se dit déterminé à créer une province plus accessible et inclusive pour tous.

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité rappelle la mise en place du cadre Faire progresser l’accessibilité en Ontario  (Nouvelle fenêtre) .

Ce cadre intergouvernemental aide à repérer, éliminer et éviter les obstacles pour plus de 2,6 millions de personnes handicapées que compte la province , précise le gouvernement sur son site web.

Lancé en 2020, le cadre intègre les recommandations formulées par David Onley dans son rapport de 2019.

Le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité de l'Ontario, Raymond Cho. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Dans sa déclaration écrite, le gouvernement Ford soutient que rendre l'Ontario plus accessible prend du temps et une collaboration entre de nombreux partenaires .

Pour David Onley, ce temps est compté. Selon lui, ce cadre actuel manque d'échéanciers et d'engagements fermes.

C'est une approche qu'il accuse également les gouvernements précédents d'avoir adoptée – une approche qui donne l'impression d'action et de progrès, mais pas celle qui est nécessaire à un changement fondamental. Ces gouvernements n'existent pas pour résoudre les problèmes. Ils créent des bureaux, des postes et des idées, mais ce ne sont pas des solutions , avance l'ancien lieutenant-gouverneur.

C'est un cercle vicieux , conclut-il.

