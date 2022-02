Reine des Britanniques et des royaumes du Commonwealth depuis 70 ans

Il y a 70 ans, le 6 février 1952, la reine Élisabeth II accédait au trône britannique à l’âge de 25 ans. Cela fait donc d’elle le monarque britannique ayant régné le plus longtemps, six ans de plus que la reine Victoria, qui elle a marqué le 19e siècle.

C’est donc son jubilé de platine que célèbre la reine Élisabeth dimanche, chose qu’elle a faite en toute intimité au domaine royal de Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, comme chaque année à cette date.

Le 6 février est une date douce-amère pour la souveraine de 95 ans, puisque son accession au trône concorde avec le jour de la mort de son père le roi George VI. Lors de son décès, la princesse Élisabeth était alors au Kenya, en voyage officiel avec son époux.

Même si elle est encore en forme et a l’intention de continuer jusqu’à la fin , selon les mots de l’analyste de la monarchie britannique Estelle Bouthillier, Élisabeth II s'est largement retirée de la vie publique depuis des ennuis de santé en octobre. Elle semble plus frêle qu’auparavant et marche désormais avec une canne.

Tout de même, samedi, elle a reçu lors d'une réception à Sandringham des membres de la communauté locale et d'associations, ainsi qu'une femme ayant contribué à la création de la recette classique britannique Coronation Chicken , créée pour son couronnement.

Celui-ci avait eu lieu à l'abbaye de Westminster près d’un an et demi après son accession au trône, le 2 juin 1953.

La reine a reçu samedi, lors d'une réception à Sandringham, des membres de la communauté locale et d'associations. Photo : Getty Images / Joe Giddens/WPA Pool

Lundi, une salve de 42 coups de canon sera tirée dans le centre de Londres pour souligner le jubilé de la souveraine. Mais c’est en juin, du 2 au 5, qu’auront lieu les festivités officielles, qui commenceront avec Trooping the Colour , la parade qui célèbre officiellement son anniversaire chaque année.

Un grand concert est prévu lors de ces réjouissances, ainsi qu'une reconstitution historique des 70 années de règne de la reine, en plus de grandes fêtes de quartier où seront partagés repas et boissons et au cours desquelles sera servi un gâteau créé tout spécialement pour l’occasion.

Un concours a d’ailleurs été lancé à travers le pays pour trouver le pâtissier amateur qui saura inventer un dessert digne de la reine tout en étant assez simple pour être recréé par les Britanniques.

Il y a 10 ans, les enfants et petits-enfants de la reine avaient fait le tour du monde à l'occasion de son jubilé de diamant, mais rien n'indique jusqu'à présent que des visites royales sont prévues, peut-être en raison de la pandémie de COVID-19, qui limite les voyages internationaux.

Un monde en mutations

La photo publiée le 18 novembre 2007 montre la Reine Élisabeth II et son mari, le Duc d'Édimbourg, se promenant à Broadlands, Hampshire. Photo : Getty Images / FIONA HANSON

Les dernières années ont été éprouvantes pour la reine. Elle a perdu son époux, le prince Philip, il y a moins d’un an, en avril 2021, après avoir partagé sa vie avec lui pendant plus de 73 ans. Elle a aussi dû composer avec les accusations d'agression sexuelle visant son fils Andrew et l'installation aux États-Unis de son petit-fils Harry avec sa femme Meghan, qui ont tous les deux renoncé à leur titre d'altesse royale.

Qu’à cela ne tienne, la reine a tout de même renouvelé son engagement envers ses sujets dans une lettre publiée samedi. Alors que nous marquons cet anniversaire, j'ai plaisir à renouveler l'engagement que j'avais pris en 1947, que ma vie serait entièrement consacrée à votre service , a écrit la souveraine, qui a signé votre servante Elizabeth R .

Dans cette déclaration, Élisabeth a aussi évoqué le monde, en constantes mutations sociales, technologiques et culturelles depuis son accession au trône, et a assuré de son espoir et optimisme dans l’avenir.

La reine Elisabeth II en visite officielle au Nigéria, en février 1956. Photo : Getty Images / Fox Photos

Dans sa lettre, la reine exprime aussi son souhait sincère que Camilla, deuxième épouse du prince héritier Charles et longtemps vilipendée pour son rôle supposé dans la rupture du mariage de Charles avec Lady Di, soit connue comme la reine consort lorsqu'il deviendra roi à sa mort, et non pas seulement comme princesse consort, comme certains disaient le vouloir après son mariage avec le prince en 2005.

Elle a appelé les Britanniques à soutenir le couple dans son futur rôle, comme ils l'ont fait envers elle.

Ce qui n'a pas changé, c'est qu'elle est un monarque constitutionnel modèle, et qu'elle a établi le modèle , pense Carolyn Harris, auteur et historienne de la famille royale. Ce qui a changé, c'est le monde qui l'entoure. Les changements qu'elle a vus sont extraordinaires. Il n'y a pas la même déférence pour quoi que ce soit .

Après que la Reine ait signé la proclamation constitutionnelle le 17 avril 1982, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau appose son sceau d'approbation sur le document. Photo : La Presse canadienne / TJC

Élisabeth II a visité le Canada à 22 reprises en tant que reine, la toute première fois cinq ans après le début de son règne, pour une visite de quatre jours à Ottawa.

Elle revient deux ans plus tard, en 1959, cette fois pour un voyage de 45 jours au cours duquel elle visite toutes les provinces canadiennes. Le 26 juin de cette année, elle inaugure officiellement la Voie maritime du Saint-Laurent en compagnie du premier ministre canadien John Diefenbaker et du président américain Dwight D. Eisenhower.

La reine est aussi venue à Montréal lors de l’Expo 67 ainsi qu’aux Jeux olympiques, en 1976, alors que sa fille, la princesse Anne, était là en tant qu’athlète dans l’équipe équestre britannique.

La souveraine était également présente lors du rapatriement de la Constitution canadienne, en 1982, et avait signé Elizabeth R sur la nouvelle Constitution, entérinant ainsi que le Canada avait désormais un document fondateur propre au pays et ne devait plus demander la permission des Britanniques pour le modifier.