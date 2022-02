Avis partagés sur le nouveau programme de logements abordables du gouvernement

Le nouveau programme annoncé cette semaine par la ministre des Affaires municipales et l'Habitation, Andrée Laforest prévoit des investissements de 200 millions de dollars.

Les coopératives, organismes à but non lucratif, offices d’habitation et entreprises du secteur privé pourront déposer des projets de logements destinés à des ménages à revenu modeste ou faible ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation .

Le coordonnateur de l'ALOCAT rappelle que les organismes communautaires n'ont pas été consultés par le gouvernement à ce sujet.

Bruce Gervais remarque aussi que l'annonce concerne le logement abordable et non pas le social.

« On voit ce projet arriver avec une grande frayeur parce que c'est la fin pour la CAQ de l'universalité, parce que c'est sur le dos de l'universalité qu'on a construit ces belles idées qui fonctionnent. » — Une citation de Bruce Gervais

L'idée du logement social est complètement sabordée, on parle plutôt de logement abordable. Mais si on demander à quelqu'un qu'est-ce qu'est abordable pour toi, ça ne sera surement pas la même réponse qu'une autre personne. Abordable c'est personnel, par rapport à son revenu. Et ce n'est pas ça l'idée du logement social. Avec le logement social, on sort le logement de la dynamique du marché libre [...] Et on en manque énormément de logement social au Québec , précise Bruce Gervais.

Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, même si on nous dit qu'on va quand même favoriser l'effort de logement social, on ne nous parle pas [réellement] de logement social mais de logement abordable , ajoute-t-il.

La mairesse de Val-d'Or Céline Brindamour accueille bien l'annonce du nouveau programme. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

À Val-d'Or, les besoins en logements sont importants, rappelle la mairesse.

D'ailleurs, Céline Brindamour accueille bien l'annonce du nouveau programme, mais compte d'abord l'analyser pour voir comment la Ville peut y participer.

On va regarder s'il y a des subventions parce qu'à un moment donné, si le gouvernement veut participer dans les régions, parce que c'était un petit peu le problème que j'avais remarqué pendant ma campagne, c'est qu'il y avait des programmes existants, mais plutôt pour les grandes villes, ça ne se rendait pas dans les régions. Là ça se rend dans les régions, c'est pour ça qu'on va le regarder bien attentivement , dit la mairesse.

L’Office municipal de Rouyn-Noranda veut de son côté d'abord étudier le programme et ses modalités d’application avant de déposer un projet.