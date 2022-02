Les provinces de l’Atlantique se relèvent de la tempête

La situation revient à la normale dans les régions de l’Atlantique après la violente tempête hivernale qui a frappé entre jeudi soir et samedi en milieu de journée.

Alors que jusqu’à 50 centimètres de neige sont tombés sur une grande partie du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, c’est la pluie verglaçante qui a dominé en Nouvelle-Écosse.

Terre-Neuve-et-Labrador

Si la tempête s’est en grande partie terminée dans les provinces maritimes samedi après-midi, elle s’est poursuivie plus longuement à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le centre de la province a reçu plus de 45 cm de neige par endroit.

Des avertissements d’Environnement Canada sont toujours en vigueur dimanche matin. Une vague de froid extrême était signalée à l’ouest et au nord du Labrador.

Le mercure pourrait frôler les -46 °C.

Des chutes de pluie qui se sont changées en grésil et en neige ont aussi été constatées samedi en soirée sur l’île de Terre-Neuve.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Certains résidents de la péninsule de Connaigre ont été privés d'électricité samedi, alors que des lignes électriques étaient couvertes de glace. Photo : NL HYDRO / TWITTWE

On prévoyait que les péninsules de Burin et d’Avalon puissent recevoir entre 40 et 90 mm de pluie.

Nouvelle-Écosse

La pluie verglaçante est tombée pendant près de 30 heures dans cette province.

Le Comté de Cumberland recense de 30 à 50 cm de neige mêlée de grésil. Ailleurs en Nouvelle-Écosse, les chutes de neige enregistrées varient entre 10 à 20 cm depuis jeudi.

Près de 30 000 clients de Nova Scotia Power étaient toujours privés d’électricité vers 9 h dimanche.

En milieu d’après-midi samedi, ils étaient plus de 50 000, alors que les équipes s’occupaient des arbres et des lignes électriques alourdis par la glace.

Les pannes sont réparties dans toute la province, notamment dans les régions du Cap-Breton, d'Halifax et de la vallée de l'Annapolis. Photo : MELANIE PATTEN / CBC

Le service public a demandé aux résidents de rester en sécurité et de traiter toutes les lignes tombée comme si elles étaient toujours électrifiées.

On s’attend à ce que des vents forts compliquent les efforts pour rétablir le courant.

Des centres de réchauffement municipaux ont été ouverts dans de nombreuses communautés de la province pour aider les résidents à se protéger du froid.

Plusieurs routes de la province étaient encore glacées  (Nouvelle fenêtre) , dimanche matin. La vigilance des conducteurs est de mise.

Nouveau-Brunswick

Dimanche matin, certaines routes de la province étaient encore partiellement couvertes de glace  (Nouvelle fenêtre) et le service des conditions routières du ministère des Transports du Nouveau-Brunswick signalait de la poudrerie par endroit.

Le fournisseur d’électricité Énergie NB ne signale aucune panne majeure dans la province dimanche.

Alors que les intempéries se sont arrêtées samedi, le déneigement continue dans cette province, où les accumulations de neige ont atteint 50 cm par endroits ce week-end.

Selon le ministère des Transports au Nouveau-Brunswick, environ 450 déneigeuses sont sorties, vendredi et samedi. Photo : Radio-Canada / Sarah Déry

La côte est de la province a aussi connu des rafales allant jusqu’à près de 50 km/h par endroit, ce qui a produit de la poudrerie.

Le nord du Nouveau-Brunswick enregistre jusqu’à 40 cm de neige, selon Environnement Canada. Les accumulations de neige enregistrées sont de 50 cm par endroits au sud de la province.

Edmundston a pour sa part accumulé 10 cm de neige ce week-end, Caraquet 39 cm, Fredericton 28 cm, Shédiac 38 cm et Sackville environ 50 cm.

L’Île-du-Prince-Édouard

La province enregistre également un important bilan d’accumulation de neige. Jusqu’à 50 cm de neige sont tombés depuis jeudi à l’Île-du-Prince-Édouard.

Des rafales allant jusqu’à 70 km/h et de la poudrerie ont aussi frappé la province.

Les rues de la ville de Charlottetown étaient déjà bien déblayées samedi en début d’après-midi. Photo : ARTURO CHANG / CBC

Dimanche, la province n’enregistre aucune panne d’électricité.

La plupart des routes de la province sont partiellement enneigées, et glacées par endroits.

Le pont de la Confédération entre l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick est ouvert.