Laurie Blouin, la fierté de Stoneham malgré tout

Rassemblés à l’extérieur dans un parc de Stoneham-et-Tewkesbury malgré un froid glacial, les membres de la famille ainsi que les amis de l’athlète de 25 ans épient chacun de ses gestes sur l’écran géant installé devant eux.

Pour stimuler l’ambiance, la municipalité fait jouer la chanson Man I Feel Like A Woman de Shania Twain, lors de chaque descente de Laurie. Il faut savoir que c’est la chanson fétiche de la planchiste. La chanteuse ontarienne a même publié une vidéo sur Instagram pour encourager l’athlète avant la finale.

Les proches de Laurie Blouin étaient fébriles lors de l'épreuve de slopestyle. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Après une première descente plus que convaincante et une troisième encore meilleure, l’ambiance est à la fête. C’est l’euphorie générale jusqu’à ce que les juges indiquent le pointage de la troisième descente, insuffisant pour une place sur le podium.

C’était une descente exceptionnelle. Elle est toujours la première dans mon coeur , indique à brûle-pourpoint Martine Collin, la mère de Laurie Blouin, à la horde de journalistes qui se jettent sur elle après la performance de sa fille.

« Déjà d’être rendue où est-ce qu’elle est rendue c’est incroyable. » — Une citation de Martine Collin, mère de Laurie Blouin

Les amies de Laurie Blouin, devant l'écran géant sur lequel est diffusée l'épreuve. Photo : Radio-Canada / Israël Tanguay

Sport jugé, résultats mitigés

Madame Collin ajoute qu’une erreur subtile peut parfois coûter la victoire dans un sport jugé comme la descente acrobatique en surf des neiges.

On ne peut rien y changer, c’est un sport jugé.

Le père de Laurie abonde dans le même sens.

On sait qu’avec les Olympiques et des sports jugés, on est tout le temps un peu déçus, mais qu’est-ce que tu veux faire? demande Pierre Blouin.

Ce dernier rappelle l’essentiel d’un sport comme le surf des neiges.

En autant qu’elle ait du fun, moi je m’en fous. L’important, c’est qu’elle s’amuse , souligne le père de la médaillée de Pyeongchang.

La Canadienne Laurie Blouin lors de ses qualifications pour la descente acrobatique du surf des neiges. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les amis de Laurie, qui portent tous des chandails sur lesquels figure une photo de l’athlète par-dessus leurs manteaux, sont évidemment déçus.

C’est certain que ce n’est pas le résultat escompté. [...] Mais elle nous rend fiers, il n’y a pas de mot , résume Lisa Lamarre, une amie de longue date.

L’espoir du grand saut

Laurie Blouin peut toujours obtenir une médaille à Pékin, puisqu’elle prendra part à la compétition de big air ou grand saut. Elle a d’ailleurs remporté la médaille d’or à cette épreuve aux Championnats du monde l’an dernier.

Ce qui suscite de l’espoir chez les proches aussi.

Elle va se reprendre, je ne suis pas inquiète , conclut sa mère Martine.