Mort de John Honderich, ancien dirigeant du « Toronto Star »

Selon le Toronto Star, John Honderich était un avocat de formation, diplômé également en économie et en sciences politiques, un cadre du secteur des médias et un mécène, mais il était surtout un passionné de journalisme. Il était convaincu que les journaux étaient d’une importance vitale pour une ville et une nation, poursuit le quotidien.

Il avait fait ses débuts comme journaliste au Toronto Star. Sa famille a été en partie propriétaire du journal de 1948 jusqu'en 2020.

« Il croyait que, par son engagement envers la justice sociale et économique, le Star pouvait rendre notre société plus juste et notre démocratie plus forte. » — Une citation de Extrait d’un article du « Toronto Star »

John Honderich était membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de l’Ontario.

La Fondation pour le journalisme canadien lui avait aussi décerné un prix en 2019 pour sa contribution au journalisme au cours de sa carrière.