Un tournoi de curling amateur sur la rivière Rouge à Winnipeg

Le tournoi appelé Ironman Outdoor Curling Bonspiel dure trois jours. Il demande beaucoup de préparation, notamment pour apprêter la glace et l'équipement, selon la responsable des relations médiatiques de l’événement, Lynne Roy.

Ça fait deux semaines qu'on travaille sur la glace , lance-t-elle. On encourage les gens à venir jouer dehors avec nous, le curling c'est un sport canadien, et puis on est à Winnipeg. Il n’y a as plus canadien que ça.

Environ 40 équipes participent au tournoi, qui est dans sa 21e année. Il se déroule sur la rivière près du Collège Churchill High School, dans le quartier de Fort Rouge.

Les Jeux olympiques de Pékin, qui ont commencé vendredi ont donné encore plus envie de participer à cet événement aux habitants de la capitale manitobaine, dont l’amateur de curling Glen Henderson.

Nous avons mis des anneaux olympiques en glace, sur notre terrain du devant. On est dans l'esprit des Jeux , dit-il.

L’amateur de curling Garth Mihalick a participé plus de 12 fois à l’événement. Mère nature nous permet de faire plein de choses. Elle nous permet de beaucoup nous amuser , affirme-t-il.

Le tournoi amasse des fonds pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada et Hope Worldwide Canada.

Au fil des ans, le tournoi a permis d’amasser plus de 200 000 $, selon Lynne Roy.

Avec les informations de Anne-Charlotte Carignan