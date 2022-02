Hausse du nickel dans l’air : la mobilisation continue

Toutes sont opposées au projet du gouvernement et tenaient à le faire savoir. Pour elles, passer d’une limite de 14 nanogrammes par mètre cube à 70 nanogrammes par mètre cube est aberrant.

C’est un précédent qui n’a pas de bon sens. C’est dire on s’en fout de polluer, on s’en fout de nuire à la santé des gens, on s’en fout de ne pas savoir quel cancer ça peut leur donner dans 15 ans parce qu'il y a des compagnies qui ont du cash à faire , s’emporte Catherine Dorion, députée de Taschereau.

Pour aujourd'hui et pour demain

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, n’est pas plus tendre envers les industriels. On peut les discipliner. La seule raison pour laquelle il y a de la pollution en ce moment, c’est qu’on les laisse faire. Ils transbordent du vrac, solide, au grand vent, et on les laisse faire. C’est des standards qui sont indignes d’un pays comme le nôtre.

Prioriser la qualité de l’air et la santé de la population, c’est ce que souhaite Claude Rousseau, un résident de Limoilou. Que ce soit pour lui ou pour les générations futures.

On veut que nos enfants vivent en santé dans Limoilou. C’est important de prendre les bonnes décisions aujourd’hui. Sinon, nos petits-enfants vont avoir des problèmes avec toute cette pollution-là , déclare-t-il.

On continuera

Les études scientifiques ne sont pas en mesure de déterminer précisément les effets que l'inhalation de polluants à longueur de journée peut avoir sur les organismes humains. Pour cette raison, Raymond Poirier, un des coporte-parole du rassemblement de samedi, estime qu’il vaut mieux appliquer le principe de précaution .

On devrait garder la norme de 2013 qui avait été mise en place pour protéger les citoyens plutôt que d’aller avec une nouvelle norme qui semble là pour répondre aux besoins de l’industrie.

Le gouvernement mène jusqu’au 20 février des consultations publiques en vue de revoir les limites de concentration de nickel autorisées dans l’air. Vendredi, le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est publiquement déclaré contre ce projet de loi.

D’ores et déjà, Raymond Poirier affiche sa détermination. On ne lâchera pas le morceau d’ici à la fin des consultations. Et si la norme passe, on continuera à lutter pour une meilleure qualité de l’air, comme on le fait depuis une dizaine d’années.

D'après les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche