Les Estriens profitent des accumulations de neiges des derniers jours

La vingtaine de centimètres de neige tombée en Estrie jeudi et vendredi est arrivée juste à temps pour la fin de semaine. De nombreuses familles ont profité de l'occasion pour sortir, malgré le mercure plus frais.

Au centre de ski du Mont-Orford, tous les billets ont trouvé preneurs samedi. Après des semaines d'efforts pour entretenir les pentes malgré le peu de précipitations, la neige était attendue sur la montagne. Les 44 pistes sont maintenant ouvertes et 17 des 18 pistes de sous-bois sont accessibles.

« On a des gens qui viennent de partout, les gens adorent les conditions. Cette neige-là ne pouvait pas mieux tomber ! » — Une citation de Annie Dubreuil, directrice de l'expérience client au Mont-Orford

Dans le stationnement, 1600 voitures remplissent les espaces disponibles. On a vendu tous les billets autant journée que demi-journée, ainsi que tous les billets de la randonne alpine , décrit la directrice de l'expérience client au Mont-Orford, Annie Dubreuil.

Elle souligne que malgré l'important achalandage, des billets restent disponibles pour dimanche afin de profiter des conditions sur la montagne.

Jouvence ouvert pour des demi-journées

Le Centre de villégiature Jouvence profite aussi des accumulations de neige dans son offre de plein air. La glissade sur tube et l'hébertisme ont notamment la cote chez les plus jeunes.

Pour surmonter les obstacles de la pandémie, le centre a d'ailleurs décidé d'offrir un accès à ces installations pour une demi-journée d'activités sans hébergement. C'est certain que présentement ça redébloque alors on va embaucher d'autres gens. On s'est creusé les méninges pour créer des produits adaptés à la situation , souligne le directeur de l'animation à Jouvence, Guillaume Michaud.

Samedi, 150 visiteurs ont pu profiter des installations, mais Jouvence espère recevoir deux fois plus de gens pour rattraper les pertes connues cette saison.

La réouverture des salles à manger a aussi des effets positifs sur l'entreprise qui offre des formules tout inclus.