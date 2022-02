La Vie au Max remet plus de 11 000 $ pour la prévention du suicide

L’instigateur du projet, Daniel Quesnel, dont l’un de ses fils s’est enlevé la vie en 2018, vend chaque année plusieurs planches de bois avec l’aide de partenaires et bénévoles. Une façon pour lui de contribuer directement à la prévention du suicide.

Le suicide dans notre société, c'est encore tabou. Je pense que le fait d'en parler indirectement et ouvertement avec nos planches peut inciter des personnes à aller chercher de l'aide , croit-il.

L’an dernier, des entreprises ont décidé d’encourager l’initiative en achetant des planches pour leurs employés. Ces dernières pouvaient y apposer leur logo corporatif.

Semaine nationale de prévention du suicide

La 32e Semaine nationale de prévention du suicide qui a lieu du 31 janvier au 5 février s'est tenue sous le thème Parler du suicide sauve des vies.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue affiche un taux élevé de suicide.La directrice du centre de prévention du suicide de Val-d'Or Hélène Blais rappelle que les gens peuvent faire appel à plusieurs ressources pour obtenir de l'aide.

En plus du service 911 et la ligne info-social 811, il est aussi possible de faire appel à l'un des sept centres de prévention du suicide dans la région et la ligne 1-866-APPELLE.

On a toujours besoin de plus de services [en région] parce que lorsque tu es en détresse, c'est tout de suite que tu veux de l'aide, tu ne veux pas être mis sur une liste d'attente , a-t-elle dit lors d'une entrevue à l’émission de radio Ça vaut le retour.

Et oui on a toujours besoin de plus de services, mais est-ce qu'aussi les services sont méconnus ? Des fois, les gens ne connaissent pas bien que fait un Centre de prévention du suicide, sur la ligne d'intervention qu'est-ce qu'ils vont leur dire ? Il y a des gens aussi qui sont gênés d'appeler. Justement les lignes sont faites pour ça, aider , rappelle la responsable.