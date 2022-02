Après une croissance fulgurante, le vrac frappé de plein fouet par la pandémie

Plus tôt cette semaine, la propriétaire de l'épicerie en vrac La Réserve, située à Arvida, a lancé un cri du cœur sur ses réseaux sociaux. Le changement radical des habitudes de consommation de la population pourrait être la raison derrière cette baisse d'achalandage, selon Vanessa Gauthier.

Le fait d'envoyer le message, de dire tout le temps : "On doit réduire nos visites dans les commerces", ça va faire en sorte que les gens vont en privilégier un seul. Nous avons des épiceries de quartier c'est impossible qu'on ait tous les produits, c'est certain qu'on a moins de choix , dit-elle.

La boutique La Réserve n’est pas la seule épicerie à avoir perdu des clients. La propriétaire de l’épicerie Le lac en vrac, Julie Maltais, vit la même situation au Lac-Saint-Jean.

Julie Maltais est la propriétaire de l'épicerie Le lac en vrac. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

On a perdu, on est encore à 20 % à 30 % de pertes facilement. Ça n'a pas été un temps des Fêtes aussi bon que les dernières fois non plus.

Les deux femmes d’affaires remarquent que les nouveaux clients se font rares. Ceux qui continuent de fréquenter l'endroit le font d'abord et avant tout pour l'aspect environnemental.

C'est par mesure d'économie aussi, dit alors une cliente rencontrée sur place soucieuse de l'environnement. Ça permet de faire attention à nos déchets aussi, le moins possible. Donc on combine les deux en même temps!

Grâce à une nouvelle plateforme de vente en ligne mais aussi à des concours sur Facebook, la propriétaire du Lac en vrac espère amener de nouveaux clients mais aussi ramener ceux qui venaient avant le début de la pandémie.

Je ne serais pas capable de tenir encore un an comme ça avec des baisses de revenus ,conclut-elle.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux.