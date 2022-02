Les vrais problèmes sont négligés par le convoi, selon des camionneurs

Le convoi des camionneurs dans la capitale fédérale suscite de nombreuses réactions en Ontario, mais particulièrement dans la région de Peel, où plusieurs camionneurs disent être victimes de mauvais traitements et discrimination salariale.

Selon les camionneurs de la région de Peel, le convoi des manifestants qui occupe Ottawa depuis plus d’une semaine néglige les vrais problèmes de l’industrie.

Attar Sodhi, résident de Brampton et camionneur, explique que très peu des camionneurs à Ottawa sont d’origine sud-asiatique, un groupe démographique qui, selon l’homme de 37 ans, représente plus de la moitié des camionneurs de la grande région de Toronto.

« Il y a d’autres problèmes dans les coulisses, parce que les vrais problèmes de l’industrie sont très différents. » — Une citation de Attar Sodhi, camionneur et résident de Brampton

Selon l’Alliance canadienne du camionnage, la grande majorité des camionneurs ne sont pas au rassemblement à Ottawa. Alors que les manifestants dénoncent l'obligation de se faire vacciner pour franchir la frontière, le taux de vaccination est de 90 % dans l’industrie.

Les manifestants tiennent des pancartes et agitent des drapeaux le long de la rue Wellington devant la colline du Parlement à Ottawa. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Selon une enquête du quotidien The Toronto Star, des camionneurs au long cours ont porté de nombreuses plaintes concernant les compagnies qui contournent les réglementations de l'industrie, soulignant des pratiques de travail douteuses, des normes de sécurité épouvantables et des salaires non versés.

M. Sodhi fait partie de Naujawan Support Network, un réseau de soutien aux camionneurs de la région de Peel qui veut aider les étudiants internationaux et les jeunes employés à faire face à l'exploitation. Le groupe, depuis plusieurs mois, souligne des problèmes liés aux salaires non payés des camionneurs et des groupes vulnérables.

Arshdeep Singh, qui fait également partie du réseau Naujawan, souligne que les camionneurs font l’objet de menace de déportation de la part des employeurs, qui les affectent des longs trajets malgré les conditions routières dangereuses et un manque de repos.

Arshdeep Singh (gauche) et Attar Sodhi (droite) expliquent que le convoi des manifestants ne représente pas la majorité des camionneurs. Photo : Radio-Canada / Soumises par Arshdeep Singh et Attar Sodhi

Nachhattar Singh Chohan, camionneur et propriétaire d’une compagnie de transport, explique qu’il est difficile de voir les manifestations à Ottawa, car selon lui, il est important de protéger sa famille et la communauté de la COVID-19.

Une lutte contre l'exploitation des camionneurs

À la suite de sa rencontre avec les camionneurs à Mississauga, le ministre fédéral des Transports Omar Alghabra a soutenu que les organismes crédibles de l’industrie du camionnage ne sont pas impliqués dans les rassemblements dans la capitale fédérale.

L’Association du camionnage de l’Ontario et The Canadian Alliance of Truckers (l'Alliance canadienne des camionneurs, traduction libre) sont parmi ces organismes.

Stephen Laskowski, président de l’association du camionnage de l’Ontario, explique qu'il est nécessaire que le gouvernement intervienne afin de changer les pratiques de l’industrie.

La croissance de l’économie souterraine et le mauvais traitement des travailleurs ne devraient pas être tolérés par le gouvernement , soutient-il

D'après les informations de Vanessa Balintec