Une contre-manifestation tente de freiner un convoi de manifestants à Vancouver

Le convoi contre les mesures sanitaires de la métropole britanno-colombienne est l’une des nombreuses manifestations qui se tiennent au pays en marge du convoi qui occupe les rues d’Ottawa depuis samedi dernier.

Selon la police de Vancouver, la contre-manifestation a rejoint le convoi sur l’avenue Terminal vers 11 h, samedi matin, et la circulation dans le secteur a été interrompue pendant un certain temps.

Depuis, la circulation a repris et le convoi s’est divisé pour emprunter différents itinéraires, précise la police. Un ralliement devrait avoir lieu au centre-ville plus tard en journée, mais sur leur chemin, certains manifestants prévoient passer devant les hôpitaux Mount Saint Joseph et Saint Paul.

La présidente du Syndicat des infirmières de la Colombie-Britannique, Aman Grewal, qualifie les entraves à la circulation et le bruit généré par le passage potentiel du convoi près des hôpitaux d’ inacceptable .

Elle explique sa position en citant les manifestations de la semaine dernière, qui ont eu un impact sur la communauté, les patients et les infirmières qui tentent de fournir des services de santé .

Selon elle, les manifestations ont aussi un effet négatif sur le moral des employés de la santé, alors que le système a atteint ses limites durant la cinquième vague de la pandémie.

J’espère que la Ville de Vancouver et [les hôpitaux] assureront la sécurité de nos membres et des autres Britanno-Colombiens.

Un contre-manifestant a été photographié couché sur la chaussée pour tenter d'entraver le passage d'une camionnette à Vancouver. Les contre-manifestants veulent entraver le passage du convoi d'opposition aux mesures sanitaires liées à la COVID-19. Photo : Offerte par Tim Bray

Entre-temps, la police de Vancouver s’attend à une forte congestion routière dans les rues de la ville et prévoit déployer plus d’agents.

Des ambulances pourraient également être détournées en fonction de la congestion, préviennent les services d’urgence de la province.

Avec des informations de Baneet Braich