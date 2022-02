Des pharmacies de l’Abitibi-Témiscamingue touchées par la COVID-19

Le directeur de la pharmacie Brunet à Rouyn-Noranda, Jean-François Nadeau, indique qu’il s’attendait à ce que plusieurs de ses employés contractent le virus ou doivent s’isoler de manière préventive.

On s’était préparé en conséquence en engageant un peu plus d’étudiants et comme un peu tout le monde, des gens un peu plus jeunes. Ce sont de très bons travaillants. Dans les dernières semaines, il y a des familles qui ont été touchées au niveau de notre personnel du laboratoire, surtout , explique-t-il.

La pharmacie Brunet de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La pharmacie doit d’ailleurs fermer ses portes temporairement pour la journée de dimanche, faute d’un trop grand nombre d’employés manquants.

La pharmacienne copropriétaire du Proxim Belzile, Goulet et Savard de Rouyn-Noranda, Sarah Belzile, confirme également que des cas de COVID-19 ont été déclarés parmi les employés de la pharmacie.

On doit retirer l’employé s’il a des symptômes ou si un membre de sa famille est positif. Ça fait beaucoup de logistique. L'isolement peut être de plus de cinq jours si jamais l’employé n’était pas positif et le devient pendant qu’il est isolé. Ça amène des isolements parfois qui peuvent durer jusqu’à deux semaines , fait-elle remarquer.

La pharmacie Proxim Belzile, Côté et Savard de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Des services repensés

Mme Belzile et ses associées ont été contraintes de revoir les heures d’ouverture de la succursale Proxim sur l’avenue Principale. De plus, certains services, autrefois offerts en tout temps, exigent désormais un rendez-vous.

Ça donne un certain répit aux employés. Il y a des journées où un service peut ne pas être disponible. Par exemple, pour l’enseignement de la machine à pression, il y a un plus grand délai , précise-t-elle.

De son côté, la pharmacie Brunet de Rouyn-Noranda demande autant que possible à ses clients un délai de 24 à 48 heures pour la préparation d’une prescription.

Ça permet de s’assurer qu’il y ait les médicaments sur place. Il y a donc moins de stress pour l’individu qui se présente parce qu'en nous avertissant, on est vraiment capable de faire une vérification complète , signale Jean-François Nadeau.

Sarah Belzile rappelle qu’il existe plusieurs moyens afin de demander à l’avance un service à la pharmacie.

Ce qu’on demande aux patients, c’est de ne pas venir à la dernière minute vu la pénurie de main-d'œuvre. On suggère de commander par téléphone la veille. Il existe des applications mobiles, des sites web , souligne-t-elle.

L’importance d’informer

Jean-François Nadeau est reconnaissant de la compréhension dont les clients de la pharmacie Brunet font preuve à l’égard de son équipe. Les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, lui permettent d’informer de façon quasi instantanée la population quant à la situation.

Les gens nous suivent. Ils sont capables de réagir immédiatement. C’est l’une des raisons pour laquelle on s’en sauve pour le moment. On fait une annonce et le lendemain, la base de notre clientèle sait quoi faire , soutient-il.

Chaque matin, M. Nadeau assure qu’il partage aussi un état de la situation aux employés.