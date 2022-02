Les Jeux de Pékin, un affront aux droits humains selon Alexis Brunelle-Duceppe

On se pose la question si on devrait craindre pour la sécurité de nos athlètes, juste de se poser cette question ça démontre toute l’absurdité d’avoir octroyé les Jeux à la Chine, déplore-t-il en entrevue. On ne devrait pas se demander si les athlètes sont en sécurité, si les journalistes sont épiés et si les entraîneurs doivent se méfier du résultat du test COVID-19 et qu’il y aurait de la tricherie.

C’est pire que le roman 1984 d’Orwell , lance-t-il en référence à des situations relatées dans les médias.

Le député de Lac-Saint-Jean a rappelé que la Chine a commis des exactions à l'égard du peuple ouïghour. En novembre dernier, la résolution d'Alexis Brunelle-Duceppe pour le report des Jeux avait été adoptée à l'unanimité au Congrès mondial des Ouïghours à Prague.

En guise de protestation, le Canada n’a pas envoyé de diplomate aux Jeux Olympiques.

Le boycottage diplomatique du Canada ne changera malheureusement en rien la situation des Ouïghours se désole M. Brunelle-Duceppe.

Le député bloquiste soutient par contre les athlètes présents aux Jeux.

J'appuierai tous les Québécois et les Québécoises qui recevront une médaille. Les athlètes n’ont pas décidé que les Jeux devaient avoir lieu en Chine, c’est la faute du CIO et des gouvernements qui ont été lâches , conclut-il.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.