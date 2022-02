Après la fermeture, les cinémas de l’Estrie prévoient un retour en force

À la Maison du cinéma de Sherbrooke, c'est le 11 février que les cinéphiles pourront de nouveau s'asseoir en salle. Selon le copropriétaire de l'établissement, Alexandre Hurtubise, c'est la riche programmation qui saura attirer le public.

« On ouvre avec beaucoup plus de films qu'on en a habituellement en janvier et février et avec des films qui sont attendus. » — Une citation de Alexandre Hurtubise, copropriétaire de la Maison du cinéma

Les films à succès Spiderman – Sans retour, Chantez! 2 et La Matrice – Résurrection promettent d'attirer bon nombre de cinéphiles. Selon Alexandre Hurtubise, les nouveautés risquent de se succéder à un rythme effréné au cours des prochaines semaines pour rattraper le retard accumulé depuis quelque temps.

Il est toutefois difficile de prévoir si les retombées de la réouverture permettront de compenser les pertes subies dans le temps des Fêtes, une période où le cinéma recense jusqu'à 15 % de son achalandage annuel.

Pour ce qui est de l'engouement du public et de la programmation, je sens qu'à l'automne, on était en train de bâtir quelque chose. On a pris un pas de recul, mais je pense qu'on est capables d'atteindre ces mêmes niveaux-là rapidement , croit Alexandre Hurtubise.

Travaux majeurs avant le retour de la clientèle à Magog

Au Cinéma Magog, un automne plus achalandé qu'à l'habitude a convaincu le propriétaire François Pradella de se lancer dans des travaux majeurs pour remettre ses salles au goût du jour.

« Ça va être un nouveau cinéma. On installe des gradins dans toutes les salles, on double la superficie de deux écrans, on s'en va vers du son numérique. » — Une citation de François Pradella, copropriétaire du Cinéma Magog

Les travaux prévus en février ont été devancés en janvier afin de profiter de la période de fermeture forcée. C'est finalement le 18 février que les trois nouvelles salles pourront accueillir le public.

En plus des améliorations techniques, la décoration des salles sera entièrement revue pour rehausser l'expérience des visiteurs, un facteur déterminant pour attirer la clientèle, selon François Pradella.

« Si on est capables, en pandémie, d'aller chercher des chiffres supérieurs à ce qu'on avait prépandémie, c'est signe qu'il y a un avenir pour le cinéma à Magog. » — Une citation de François Pradella, copropriétaire du Cinéma Magog

Il est convaincu que le cinéma en salle a encore de belles années devant lui, malgré l'omniprésence des films et des séries sur demande, ce qui justifiait un tel investissement.