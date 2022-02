Vers un consentement présumé pour le don d’organes et de tissus au Manitoba ?

Le Manitoba pourrait opter pour le consentement présumé du don d’organes et de tissus humains en lieu et place du consentement explicite actuellement en vigueur dans la province.

Un rapport publié cette semaine par la Commission de réforme du droit au Manitoba trace le chemin à la province vers son adoption.

Au Manitoba, les personnes doivent donner leur accord pour un don d’organes ou de tissus avant leur décès.

Mais un changement pourrait pousser la province à considérer les Manitobains qui n’ont pas exprimé leur volonté de leur vivant comme de présumés donneurs après leur décès.

Autrement chaque adulte pourrait devenir automatiquement un donneur d'organes et de tissus.

Les personnes qui ne veulent pas que leurs organes soient prélevés auraient toujours l’option de ne pas l'autoriser, et les familles auraient aussi le dernier mot.

« La question a été: si c’est mis en œuvre au Manitoba, à quoi cela va-t-il ressembler ? » , mentionne la conseillère juridique à la Commission de réforme du droit du Manitoba, Stefanie Goldberg Photo : Radio-Canada

Le rapport fait suite à des préoccupations au sein des communautés et des décideurs sur la question du don d’organes et de tissus, selon la conseillère juridique à la Commission de réforme du droit du Manitoba, Stefanie Goldberg.

Il porte sur ce que le gouvernement du Manitoba peut faire pour appliquer le consentement présumé , informe Stefanie Goldberg

La question a été: si c’est mis en œuvre au Manitoba, à quoi cela va-t-il ressembler , mentionne-t-elle avant d'ajouter que cela aura probablement un impact majeur, car cela va modifier notre approche du don d’organe au Manitoba .

Le médecin de l’équipe Transplant Manitoba, le Dr Faisal Siddiqui indique que dans les pays qui l’ont mis en œuvre, le consentement présumé a augmenté le nombre de donneurs.

Je pense que ça va beaucoup changer, explique-t-il lors de l’émission L’Actuel.

Mais il rappelle que la décision finale revient au gouvernement d’appliquer ou non le consentement présumé.

La Nouvelle-Écosse est la seule province au Canada à adopter depuis 2019 le consentement présumé, indique-t-elle, mais la loi n'est entrée en vigueur que depuis l'année dernière.

D’autres provinces comme le Québec, l'Alberta le Nouveau-Brunswick et les Îles-du-Prince-Édouard y songent.

On regarde différents éléments, comment considèrent-ils ce problème, comment l’ont-ils abordé? , mentionne Mme Goldberg en référence à l’expérience de la Nouvelle-Écosse.

Au total, 19 recommandations ont été faites à la province dont une porte sur le cas des personnes itinérantes.

Il est clair qu’il y a certains obstacles auxquels il faut faire face lorsqu’il est question de consentement en lien avec les itinérants en raison de la difficulté à les faire participer au débat, reconnaît Mme Goldberg.

Des discussions doivent être menées auprès des populations autochtones, note-t-elle.

Comment tenir compte des lois, des cultures et des expériences autochtones dans la mise en œuvre? Comment cela pourrait-ils toucher ces communautés ?

Actuellement près de 60 000 Manitobains sont inscrits sur le site Internet Sign up For Life qui permet aux gens de donner leur consentement explicite pour les dons d’organes et de tissus.

Avec les informations de Mohamed-Amin Kehel et d'Alexia Bille