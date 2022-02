Nucléaire iranien : les dernières mesures américaines insuffisantes, juge Téhéran

Le département d'État américain a indiqué vendredi qu'il rétablissait des dérogations clés protégeant de la menace de sanctions américaines des pays et sociétés étrangers impliqués dans des projets nucléaires non militaires.

L'initiative prise par l'administration de Joe Biden apparaît comme un geste notable en direction de Téhéran au moment où, à Vienne, les négociations pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien entrent dans la dernière ligne droite.

En 2018, le président d'alors, Donald Trump, avait retiré les États-Unis de l'accord et rétabli l'essentiel des sanctions économiques américaines contre Téhéran.

Et en mai 2020, alors que M. Trump ne parvenait pas à faire plier la République islamique pour obtenir un meilleur accord , son administration avait fini par supprimer aussi d'autres dérogations concernant notamment le réacteur de Téhéran destiné à la recherche, et celui d'Arak, modifié sous le contrôle de la communauté internationale de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage militaire.

Levée de certaines sanctions

« La levée de certaines sanctions peut traduire [...] la bonne volonté [des États-Unis]. Les Américains en parlent, mais il faut savoir que, si ce qui est sur le papier est bon, c'est insuffisant. » — Une citation de Hossein Amir-Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères

Nous avons dit à la partie américaine, par l'intermédiaire de certaines personnes [...], de faire preuve de sa bonne volonté dans la pratique , a ajouté le chef de la diplomatie iranienne, expliquant que son pays attendait que quelque chose de tangible se produise .

L'amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, n'a de son côté accordé que peu de crédit à l'annonce américaine.

« On ne considère pas ce "show" de lever des sanctions comme un geste constructif. » — Une citation de L'amiral Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran

Des avantages économiques réels, efficaces et vérifiables pour l'Iran sont une condition nécessaire pour la conclusion d'un accord , a-t-il ajouté, alors que les sanctions américaines ont plongé l'Iran dans une crise économique et sociale.

En réponse aux sanctions américaines, les autorités iraniennes se sont progressivement affranchies des restrictions imposées par l'accord à leurs activités nucléaires.

Le président Biden veut revenir dans l'accord de 2015 pour garantir que les activités iraniennes demeurent strictement civiles et pacifiques, à condition que l'Iran renoue aussi avec ses engagements.

Un pas dans la bonne direction

Le négociateur russe, Mikhaïl Oulianov, a salué samedi sur Twitter la décision américaine comme un pas dans la bonne direction .

Elle permettra selon lui d'accélérer le rétablissement de l'accord de 2015 conclu à Vienne entre Téhéran et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ONU (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie) plus l'Allemagne, et pourrait indiquer que les pourparlers sont entrés dans leur phase finale .

L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (E3) ont également salué dans un communiqué la décision américaine.

Cela devrait faciliter les discussions techniques nécessaires pour soutenir les pourparlers à Vienne, indiquent-ils, exhortant l'Iran à saisir rapidement cette occasion .

Les négociations en cours depuis le printemps dernier, coordonnées par l'Union européenne, se déroulent entre Iraniens et grandes puissances (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie), avec la participation indirecte des Américains.

Après des mois d'impasse, des progrès ont été réalisés ces dernières semaines.

Téhéran prend en compte soigneusement toute mesure allant dans le bon sens pour remplir les obligations mentionnées dans l'accord sur le nucléaire , a déclaré de son côté le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, cité par des médias locaux.