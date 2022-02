Un hôpital de Calgary renforce sa sécurité en prévision d’une manifestation

La vice-présidente du Syndicat des employés provinciaux de l’Alberta (AUPE), Bobby-Joe Borodey, explique que des manifestants ont, par le passé, entravé l’accès aux ambulances, harcelé des travailleurs et des patients, frappé dans les fenêtres et bloqué des routes avoisinantes.

Dans un communiqué, Mme Borodey explique que des manifestations ont lieu régulièrement près de l’hôpital, mais que la situation s’est envenimée depuis le début des convois de protestation.

Nos membres nous disent qu’ils ont peur lorsqu’ils se rendent au centre de santé pour travailler [ou] lorsqu’ils retournent à leur voiture ou vont prendre l’autobus après leur quart de travail , précise-t-elle.

De son côté, le président de l’Association des sciences médicales de l’Alberta, Mike Parker, demande au premier ministre Jason Kenney de mieux protéger les employés de la santé, dont les quelque 28 000 membres de son syndicat.

Des résidents inquiets

Le conseiller du quartier no 8, Courtney Walcott, dit avoir reçu des témoignages d’habitants du quartier et de travailleurs de la santé faisant état d’intimidation et d’harcèlement.

J’entends souvent des électeurs dire qu’ils ne se sentent pas en sécurité quand ils se rendent [au centre de santé] Chumir, particulièrement la fin de semaine, à cause des manifestants , explique-t-il. C’est inacceptable.

Selon lui, le conseil municipal évalue des solutions potentielles, mais aucune décision n’a été prise.

AUPE affirme que la sécurité de l’établissement sera renforcée, tandis qu’AHS dit être en contact avec la police de Calgary pour assurer la sécurité du personnel .

Un rassemblement pacifique doit avoir lieu samedi après-midi en soutien aux convois de manifestants d’Ottawa et de Coutts, selon une publicité qui circule sur les réseaux sociaux.