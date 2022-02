Bloquer la circulation pour manifester est maintenant interdit en Nouvelle-Écosse

Cette directive a été émise en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

Elle interdit aux manifestants de bloquer ou perturber la circulation sur n’importe quelles route, rue ou autoroute en Nouvelle-Écosse .

La nouvelle directive fait suite à une autre, similaire, émise le 28 janvier interdisant aux manifestants d’organiser un blocage de l’autoroute 104 à la frontière de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick en appui au Freedom Convoy 2022 et à l’événement Atlantic Hold the Line , écrit le bureau des mesures d’urgence de la province dans un communiqué, vendredi.

Un opposant aux directives de vaccination manifeste à Aulac, au Nouveau-Brunswick, près de la frontière de la Nouvelle-Écosse, le 29 janvier 2022. Deux véhicules de la GRC sont à proximité. Photo : CBC / Mark Crosby

Une semaine plus tôt, la province avait annoncé cette première directive alors qu’un convoi de camionneurs commençait à se rassembler à Ottawa et qu’une manifestation était prévue le lendemain en Nouvelle-Écosse, près de la frontière du Nouveau-Brunswick.

Ce dernier rassemblement n’a pas causé de problème particulier le 29 janvier, mais a été d’ampleur modeste, une importante tempête hivernale frappant les Maritimes ce jour-là.

Interdit pour combien de temps?

La province affirme que ces interdictions seront en vigueur tant que la Nouvelle-Écosse sera sous l’état d’urgence. Celui-ci est en place depuis bientôt deux ans.

L’état d’urgence a été proclamé une première fois le 22 mars 2020 à cause des premiers cas de COVID-19. Le 4 février, il a de nouveau été reconduit en Nouvelle-Écosse, cette fois jusqu’au 20 février. L’état d’urgence ne peut durer que deux semaines et le gouvernement a l'obligation légale de le renouveler afin d'éviter qu'il ne prenne fin.