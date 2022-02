La neige force le club Fat Bike lac Brompton à suspendre ses activités

Tout au long de la semaine, un maître dameur et plusieurs bénévoles du club ont multiplié les efforts pour rétablir l'état des sentiers. Leur travail n'étant pas terminé, ils n'ont pas eu le choix d'annuler les réservations de samedi et de suspendre leurs activités au moins jusqu'à dimanche.

L'objectif de tout ça, c'est de brasser la neige. Il faut enlever l'oxygène qui est dans la neige pour la faire durcir. [...] Il y avait plus ou moins une cinquantaine de réservations de vélos, jusqu'à 15 h cet après-midi. Ça demande au domaine lac Brompton de communiquer avec ces gens-là, soit pour les annuler ou pour remettre [leur réservation] à une date ultérieure , indique l'un des administrateurs du club, Vincent Chénier.

« C'est décevant, mais d'un autre côté, pour les gens qui veulent faire de la raquette, c'est le bon temps ! » — Une citation de Vincent Chénier, administrateur, club Fat Bike lac Brompton

Selon lui, plus d'une trentaine d'heures ont été nécessaires pour rendre les sentiers praticables. Il estime que les amateurs auront à nouveau accès aux quelque 20 km de chemins offerts dimanche.

Avec le froid qu'on va avoir et le travail que l'on va faire cet après-midi, puis ce soir, je crois que ça va être beau. Il y a aussi des secteurs où l'on reçoit plus de neige dans nos sentiers. En montagne, on en reçoit beaucoup plus qu'au poste d'accueil , souligne-t-il.

« Le meilleur est à venir. Il y a du beau temps qui s'en vient. » — Une citation de Vincent Chénier, administrateur, club Fat Bike lac Brompton

L'administrateur du club Fat Bike lac Brompton est enthousiaste en vue des prochaines semaines qui s'annoncent prometteuses.