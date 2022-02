Retards dans la réalisation des projets au CISSS-AT 

Les retards s'accumulent pour plusieurs projets de construction au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le CISSS AT qui compte une cinquantaine de projets doit composer avec les effets de la COVID-19.

C'est le cas du nouveau centre de services ambulatoires de Rouyn-Noranda dont les travaux ont été lancés il y a un an.

Les deux maisons des ainés à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or connaissent également des retards de réalisation parce qu’une partie des travailleurs sont touchés par la COVID-19.

Le manque de main-d’œuvre au CISSS AT et le retard dans la livraison de matériaux affecte aussi les chantiers de construction explique le président du comité des immobilisations, Louis Bourget.

Il faut s'attendre à ce que certains projets accusent d'autres retards causés par exemple par les longs délais de livraison de matériaux , a-t-il dit au conseil d'administration jeudi.

Aussi bizarre que ça puisse paraître comme une attente de 32 semaines pour des câbles électriques et des disjoncteurs de hautes capacités. De 16 à 22 semaines pour des unités de ventilation et de climatisation. On est comme les autres organisations qui sont en construction rénovation, mais dans l'attente de recevoir des matériaux pour les projets , ajoute le responsable.

Pour le centre de radiothérapie de Rouyn-Noranda, les travaux sont achevés et le déménagement ne devrait se faire que dans les prochaines semaines.