La Fédération a remarqué notre démarche et a décidé de s’en inspirer. On en est très fiers! C’est une belle reconnaissance qu’on nous témoigne , commente Stéphanie Coll, directrice adjointe aux études au Cégep de Baie-Comeau.

Une ou deux fois par année, à l’occasion de semaines thématiques, la direction installe trois grandes affiches aux couleurs vives dans les locaux des étudiants.

On y expose les trois raisons ou excuses qui reviennent le plus souvent pour justifier le plagiat, soit j’ai pas le temps , je suis nul ou je savais pas .

Ça soulève des questions et les enseignants en profitent pour rappeler comment faire une citation, pourquoi il faut citer les sources, comment on fait la citation des sources, etc. , ajoute Stéphanie Coll, en entrevue à l'émission Boréale 138.

On souhaite que les étudiants comprennent mieux en quoi consistent le plagiat, la fraude ou la tricherie , explique-t-elle.

« Souvent, les étudiants n’ont pas nécessairement de mauvaises intentions. Ils ne comprennent pas toujours la portée de ce qu'ils font. » — Une citation de Stéphanie Coll, directrice adjointe aux études au Cégep de Baie-Comeau

La campagne a un ton plutôt bienveillant. On pense mieux réussir en étant ouverts et compréhensifs , indique Mme Coll.

La prochaine campagne est prévue pour la Semaine de la persévérance scolaire, du 14 au 18 février.