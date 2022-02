COVID-19 : Un décès et légère remontée des hospitalisations à Ottawa

Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a fait 709 victimes dans la capitale fédérale.

La Santé publique Ottawa (SPO) recense par ailleurs 172 nouveaux cas du virus, samedi, dans son bilan quotidien. Les données peuvent toutefois être sous-estimées en raison de la capacité de dépistage limitée.

Au total, 59 267 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 à Ottawa depuis le début de la crise.

Légère remontée des hospitalisations

Alors que les hospitalisations reliées au coronavirus sont en baisse depuis quelques jours à Ottawa, les autorités constatent une légère remontée des admissions. Selon les plus récentes données, 66 personnes positives à la COVID-19 sont hospitalisées et 12 patients sont traités aux soins intensifs dans la capitale fédérale.

Le bilan de la veille faisait état de 65 hospitalisations et 9 patients à l'unité des soins intensifs.

Cliniques de vaccination dans l’est ontarien

Par ailleurs, deux cliniques de vaccination contre la COVID-19 auront lieu en fin de semaine dans l'est ontarien.

Elles sont dédiées aux personnes de 5 ans et plus qui vivent, travaillent ou fréquentent une école sur le territoire du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

Samedi, la vaccination aura lieu à l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury. Dimanche, elle se fera à l'école secondaire du district Char-Lan, à Williamstown, près de Cornwall.

Les première, seconde et troisième doses du vaccin sont disponibles.

À l’échelle provinciale, l’Ontario rapporte 59 nouveaux décès et une baisse des hospitalisations.

Au Québec, la santé publique fait état de 33 victimes supplémentaires et d’une baisse des admissions à l'hôpital.

Les données épidémiologiques pour l'Outaouais et l’est ontarien seront mises à jour lundi.