Le milieu du tourisme d’affaires demande lui aussi des dates de réouverture

Le milieu du tourisme d’affaires, qui périclite radicalement depuis deux ans, réclame lui aussi à Québec plus de prévisibilité et demande à connaître la date à laquelle les réunions d’affaires et les congrès pourront reprendre dans la province.

Yves Lalumière, le président-directeur général de Tourisme Montréal, a d’ailleurs interpellé le gouvernement publiquement à ce sujet cette semaine, dans une lettre ouverte à La Presse, où il affirme qu’ à moins de l’annonce dans les prochains jours d’une date où ces événements pourront se tenir de nouveau, Montréal essuiera des pertes économiques de 150 millions de dollars l’été prochain .

Déjà, des congrès qui devaient se tenir à Montréal au printemps ont été annulés. Et les joueurs de l’industrie craignent que d’autres organisateurs de congrès prennent les mêmes décisions dans les prochaines semaines.

On sait qu'on va rouvrir, mais quand et dans quelles conditions? Les congrès sont en attente de savoir est-ce qu'on va pouvoir être 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes? Est-ce qu'on va pouvoir servir des repas? Toutes ces questions-là doivent être répondues , insiste le président-directeur général de l’Association des hôtels du Grand Montréal, Jean-Sébastien Boudreault.

Il faut que les organisateurs des congrès soient sûrs qu’on puisse tenir ces réunions à Montréal. […] L'incertitude québécoise rend très nerveux les organisateurs de congrès, qui préfèrent annuler tout de suite au lieu d'attendre dans une sorte de va-et-vient , ajoute pour sa part Manuela Goya, vice-présidente de Développement de la destination et affaires publiques chez Tourisme Montréal.

Des retombées financières significatives

La situation n’est pas encore catastrophique. Mais les annulations d’événements commencent à s’additionner dans la métropole, avec des conséquences économiques certaines.

J'ai un congrès d'ingénieurs qui devaient venir au mois d'avril. Deux cents chambres. Des revenus de 300 000 $ pour cette semaine-là qui ont été complètement annulés, et non pas reportés , déplore Bertil Fabre, directeur général du Centre Sheraton de Montréal.

Au Palais des congrès, 22 événements ont été annulés entre décembre 2021 et mars 2022. Mais 180 autres doivent encore avoir lieu d’ici la fin de l’année, indique Jean-Sébastien Boudreault, dont deux d'envergure cet été, qui rassembleront respectivement 10 000 et 14 000 congressistes. Il ne faudrait pas les perdre , s’inquiète-t-il.

Manuela Goya souligne de son côté les nombreux mois de travail nécessaires pour attirer un congrès dans une ville plutôt qu’une autre, en précisant que des congressistes, ça se travaille des années à l'avance .

Nous venons juste de perdre un congrès très important au mois de juillet. Ils ont préféré annuler, au lieu d'attendre de voir ce qui va se passer à Montréal. C'est un congrès majeur de 4000 nuitées. Imaginez pour les hôteliers, c'est une grosse perte. Et pour nous, c'est la perte de deux ans de travail , dit-elle

Choisir d’aller ailleurs

Dans sa lettre ouverte, Yves Lalumière dit craindre que d’autres villes nord-américaines profitent de l’incertitude qui plane au Québec pour accueillir les congrès qui y seront annulés et craint que la réputation de ville de congrès de Montréal en pâtisse pour de nombreuses années.

Il donne en exemple l’Ontario, qui a annoncé qu’à partir du 21 février il n’y aurait plus de limite de capacité pour les réunions , et les villes américaines de Boston, Chicago et Washington, qui n’ont plus de restrictions de capacité dans leurs centres de réunions et de congrès .

Monsieur le premier ministre, nous avons plus de 500 événements prévus l’été prochain, et on voit ce nombre s’effriter semaine après semaine. […] C’est pourquoi je vous demande respectueusement d’annoncer rapidement la date à laquelle les réunions d’affaires et les congrès pourront reprendre , termine-t-il sa missive.

Avec des informations de Carla Oliveira