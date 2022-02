Une juge albertaine permet la vaccination d’un enfant contre la volonté de son père

La juge Anna Loparco, de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a confié l’autorité nécessaire pour prendre les décisions en matière de santé à la mère en précisant que les objections du père étaient fondées sur des théories de la conspiration et des informations médicales erronées.

Dans sa décision, la juge Loparco rappelle que le garçon fait de l’asthme, qu’on lui a diagnostiqué une leucémie en 2019 et que, même s’il est considéré en rémission, ses traitements doivent se poursuivre jusqu’en septembre 2022.

De la coopération au refus

À l’origine, les parents du garçon coopéraient pour lui permettre de recevoir ses traitements contre le cancer, mais tout a changé en février 2021.

Selon le témoignage de la mère, le père [de l’enfant] lui a dit avoir l’impression que le cancer était faux et qu’il ne s’agissait que d’une façon, pour le gouvernement, d’enrichir les compagnies pharmaceutiques , écrit la juge.

Elle ajoute que le père a refusé de donner à son fils les pilules de chimiothérapie, préférant consulter un naturopathe.

La première requête visant à retirer au père le droit de regard sur les questions médicales touchant l’enfant avait été entendue par la juge Loparco en avril 2021.

À l’époque, le père avait accepté de se plier au plan de traitement suggéré pour son fils, ce qui avait incité la juge à octroyer aux parents une garde partagée de l’enfant et à laisser au père le droit de prendre part aux décisions médicales.

Théories de la conspiration et désinformation

En décembre 2021, la mère a toutefois déposé une nouvelle requête afin de devenir la seule à pouvoir régler les questions médicales liées à l’enfant après un refus du père de le faire vacciner contre la COVID-19 malgré l’avis des médecins.

Il a également omis d’emmener son fils à un rendez-vous chez le médecin en soutenant que l’enfant n’en avait pas besoin.

Lors des audiences, en janvier, le père a affirmé que la COVID-19 est un canular et a contesté l’expertise médicale des médecins qui traitent le garçon.

Il a également soutenu, citant divers articles, que les vaccins ne sont pas sécuritaires pour l’enfant et que ce dernier ne veut pas être vacciné.

La juge Loparco explique, dans sa décision, que les articles cités par le père pour expliquer son refus du vaccin ne sont pas fiables.

Ces articles ne sont pas scientifiques, s’appuient sur des opinions et de la spéculation faite par des personnes qui ne sont pas des experts dans le domaine et sont d’une nature qui relève de la désinformation et de la conspiration , écrit-elle.

Considérant ce qu’elle a entendu du père, la juge est d’avis qu’il n’est pas possible de lui faire confiance lorsque vient le temps de prendre des décisions médicales pour le bien de l’enfant.

Selon elle, le père n’a pas non plus réussi à prouver qu’il y a plus de risques que de bienfaits à faire vacciner l’enfant, notant qu’il a un système immunitaire faible ou inexistant et qu’il a besoin du vaccin pour obtenir la meilleure chance de survivre à la COVID-19.

Outre le retrait du droit de regard du père sur les questions médicales, Anna Loparco lui ordonne d’emmener son fils à tous les rendez-vous médicaux prévus pendant qu’il en a la garde.

Avec les informations de Paige Parsons