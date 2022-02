COVID : 6 morts et 162 hospitalisations samedi au Nouveau-Brunswick

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, on signale samedi 162 hospitalisations liées à la COVID-19. C’est une très légère baisse comparativement aux sommets d’hospitalisation des derniers jours, mais plusieurs décès sont survenus entretemps.

Samedi, la province signale d’ailleurs la mort de six autres personnes atteintes de la COVID-19.

Les autorités provinciales ne précisent plus si les décès sont directement causés par le coronavirus, ou si la personne positive à la COVID est morte d’un autre problème de santé.

On sait cependant que, sur les 162 patients hospitalisés, 73 sont entrés à l’hôpital à cause de la COVID-19, tandis que 89 sont atteints de la maladie, mais hospitalisés pour une autre raison.

Il y a 17 patients aux soins intensifs avec la COVID, dont 16 qui y sont entrés précisément pour cette maladie. Neuf personnes sont sous respirateur artificiel.

Depuis le 1er décembre, les personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées — qui constituent 15 % de la population âgée de 5 ans ou plus — comptent pour près de deux tiers des hospitalisations (62 %) liées au virus et près de 80 % des patients de la COVID placés sous respirateur artificiel.

Dans les vingt-quatre dernières heures, 296 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés par un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR au Nouveau-Brunswick, en plus de 397 résultats positifs obtenus par test rapide.

La pandémie en Atlantique samedi

Dans sa mise à jour de samedi, le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse indique qu’il y a 102 personnes ayant contracté la COVID-19 qui sont hospitalisées et qui reçoivent des soins spécialisés dans des unités particulières. C’est trois personnes de plus que la journée précédente.

Parmi elles, 14 sont aux soins intensifs, ce qui est une de moins que la veille.

La moyenne d'âge de ces patients est 65 ans, mais le plus jeune n'a que 2 ans.

Le ministère de la Santé précise qu’il y a aussi samedi 276 autres patients des hôpitaux qui sont atteints de la COVID-19, ce qui est 11 de plus que la journée d'avant :

140 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé;

136 patients ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID-19 lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

La province signale samedi que 382 cas supplémentaires de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire. Les résultats positifs obtenus par des tests de dépistage rapide effectués à la maison ne sont signalés à la santé publique que sur une base volontaire.

À compter de lundi, des restrictions sont assouplies pour les activités sportives et culturelles en Nouvelle-Écosse.

Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, le nombre d’hospitalisations n’a pas changé depuis la mise à jour de vendredi.

Il y avait toujours samedi 20 personnes atteintes de COVID-19 dans les hôpitaux de la province, a indiqué le ministère de la Santé sur son compte Twitter. Le nombre de patients aux soins intensifs n’a pas été indiqué, mais on sait qu’il y en avait huit, vendredi.

Après le dépistage de 222 nouveaux cas de COVID, les autorités de santé publique identifient 1642 cas actifs samedi, comparativement à 1746 la journée précédente.

La province va assouplir plusieurs de ses mesures sanitaires dès lundi prochain, quand la province passera à une version modifiée du niveau d’alerte 3.

Île-du-Prince-Édouard

La plus récente mise à jour à l’Île-du-Prince-Édouard a été faite vendredi. On y mentionnait que 10 personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID, dont une aux soins intensifs.