Des vidéos de Joe Rogan prononçant le mot en N refont surface

La compilation d’une trentaine de secondes montre le célèbre commentateur employer le terme une vingtaine de fois durant son émission. Le mot en N est perçu comme l’une des pires insultes qu’on puisse proférer à l’endroit d’une personne noire.

Depuis plus d’une semaine, plusieurs artistes, dont Neil Young et Gilles Vigneault, ont retiré leurs albums de Spotify, la plateforme de diffusion hébergeant les émissions de l’animateur vedette.

Ils accusent le géant suédois de la musique de laisser le champ libre à la désinformation sur la COVID-19, notamment en raison des propos controversés de Joe Rogan sur le sujet.

D’autres artistes ayant récemment retiré leurs créations de Spotify, comme l’auteure-compositeure-interprète afro-américaine India Arie, ont aussi dénoncé les propos entourant la race du commentateur.

La récente vidéo montrant Joe Rogan prononcer le mot en N renforce le point de vue de la lauréate de plusieurs Grammy.

Il ne devrait même pas prononcer ce mot. Ne le dites même pas, dans aucun contexte. Ne le dites pas. C'est ma position. Je l'ai toujours défendue , a-t-elle déclaré dans une publication éphémère sur Instagram.

Clairement, je me suis planté

L’animateur controversé a présenté des excuses sous la forme d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans le segment de quelques minutes, il s’engage à ne plus jamais utiliser le mot en N, qualifiant sa démarche de la chose la plus regrettable et la plus honteuse dont [il ait] jamais eu à parler en public .

Je n’ai pas dit ce mot depuis des années, mais pendant longtemps, lorsque j'évoquais ce mot dans une conversation, au lieu de dire le mot "n", je disais simplement le mot – je pensais que tant que c'était prononcé dans un contexte, les gens comprenaient ce que je faisais , explique-t-il.

Spotify, qui a signé l’an dernier un contrat d’environ 100 millions de dollars américains avec Joe Rogan, n’a pas commenté l’affaire.

La plateforme s’est toutefois engagée à inclure des liens vers des informations scientifiquement sourcées pour les balados en lien avec la COVID-19.