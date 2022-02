COVID-19 : 59 nouveaux décès, mais moins de patients hospitalisés en Ontario

En plus d'avoir 141 hospitalisations de moins que la veille, le nombre de patients aux soins intensifs est en baisse de 16.

Ce ne sont cependant pas tous les hôpitaux qui recensent leurs données pendant la fin de semaine.

La province recense 2493 hospitalisations samedi, y compris 501 patients atteints du coronavirus aux soins intensifs.

Le nombre d'hospitalisations est en baisse pour le 10e jour de suite. Photo : CBC/Evan Mitsui

Le nombre de patients aux soins intensifs est d'ailleurs en baisse pour une huitième journée consécutive.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, précise que 54 % des patients infectés ont été admis à l'hôpital en raison de la COVID-19. Les autres patients ont reçu leur diagnostic de la maladie après leur arrivée.

Vaccination

Côté vaccination, 66 029 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures.

Jusqu'à présent, 92 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose et 89,4 % des personnes admissibles ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Dépistage

La santé publique recense 3204 nouvelles infections, samedi. Il s'agit d'une sous-estimation du nombre de nouveaux cas de COVID-19, compte tenu de l'accès restreint aux tests PCR.

Pour ce qui est du dépistage, seulement 22 527 tests ont été effectués le jour précédent.

Le taux de positivité des tests est de 12,1 %.