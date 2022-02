Manifestations à Québec : le mouvement est désorganisé dans la région

Quelques dizaines de citoyens de la région ont pris la direction de Québec et Ottawa samedi matin pour participer aux manifestations qui s’y déroulent.

Depuis vendredi, le mouvement est quelque peu désorganisé. Le leader de Trois-Rivières debout , Dominic Lockhead, avait prévu de mener ses troupes à Québec, mais il a changé son fusil d’épaule en constatant les mesures strictes mises en place au centre-ville. Il a plutôt invité les gens à se rendre à Ottawa.

Malgré tout, une trentaine de véhicules se sont regroupés aux Galeries du Cap pour se rendre à Québec samedi matin.

Un manifestant s'inquiétait toutefois de voir la manifestation prendre une mauvaise direction du Parlement de Québec.

« Faudrait pas que ça dérape. On va y aller pacifiquement et on va voir eux autres de leur côté ce qu’ils vont faire. Je ne sais pas à quoi m’attendre » — Une citation de Un manifestant

Un autre ne voyait pas d’autre option pour se faire entendre. Si on ne sort pas, il ne se passera rien, alors on sort. Ceux qui ne sont pas capables de se rendre à Québec ou Ottawa et , ils le font dans leur ville .

Une poignée manifestant a accepté l’invitation de Dominic Lockhead à se rendre à Ottawa. Cinq voitures tout au plus, sont parties du Centre Les Rivières à 7h, samedi matin.

D'après les informations de Magalie Masson