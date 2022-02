Un convoi anti-mesures sanitaires de l’Est en route vers Québec

Le groupe s’est mis en route sous le bruit des klaxons et de slogans pour la liberté vers 6 h 30 samedi matin. Des familles sont également du convoi en plus de manifestants de la Gaspésie.

Un second convoi « de solidarité » de Matane doit partir samedi midi en direction de Rimouski. Des gens d'Amqui y sont également attendus.

C’est pour se faire entendre. Nous, on fait ça pacifiquement et on veut retrouver nos droits et libertés , a indiqué l’organisateur du premier convoi en route vers Québec, Patrick Ross. On ne veut pas mettre la merde, on veut juste retrouver ce qu’on a perdu depuis deux ans.

Un camion est parti de Mont-Joli au sein d'un convoi pour dénoncer les mesures sanitaires imposées au Québec. Photo : Radio-Canada

Des gens doivent s’ajouter à ce premier convoi à Rivière-du-Loup, à La Pocatière et à Montmagny.

Certains gagneront ensuite Québec où, depuis deux jours maintenant, divers convois de camionneurs se rassemblent près de l’Assemblée nationale pour manifester contre les mesures sanitaires, à l’instar de ce qui se déroule depuis une semaine à Ottawa.

Du côté de la Sûreté du Québec, on indique surveiller la situation de près. Au moins un véhicule policier accompagnait le convoi en direction de l’ouest.

Avec les informations de Denis Leduc