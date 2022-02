La baisse des hospitalisations se poursuit au Québec

Actuellement, 2447 personnes sont hospitalisées dans la province en raison d'une infection à la COVID-19. De ce nombre, 181 sont aux soins intensifs, soit trois de moins que la veille.

La dernière fois qu'on a compté moins de 2500 hospitalisations remonte au 10 janvier dernier.

Le bilan fait état de 274 décès en une semaine et 1822 morts depuis le début de la cinquième vague (5 décembre 2021). Cela porte à 13 453 le bilan des pertes de vie attribuées à la maladie depuis le début de la pandémie.

Avec 2955 nouveaux cas déclarés par tests PCR, le Québec recense 878 384 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, en février 2020.

Sur son compte Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a invité samedi ceux qui avaient contracté la COVID-19 depuis le 21 décembre, mais qui n'avaient pas subi un test PCR, à s'inscrire en ligne  (Nouvelle fenêtre) pour y indiquer la date de leur test rapide.

Cela nous permet de planifier la date des doses de rappel , a-t-il précisé.

La campagne de vaccination se poursuit.

À ce jour, 85 % des Québécois de cinq ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 47 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.