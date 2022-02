Le tournesol dévoile ses secrets

Cette nouvelle étude  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pourrait aider à comprendre comment les tournesols s’adaptent à leur environnement et aux événements météorologiques comme des sécheresses.

Les chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique UBC ont fait pousser près de 2000 fleurs de tournesol sauvages de deux espèces différentes à l’université entre 2016 et 2019.

Des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont étudié près de 2000 fleurs de tournesol. Photo : Source: Marco Todesco

Après avoir analysé les couleurs ultraviolettes des tournesols et les génomes des plantes, ils ont découvert que les fleurs de différentes régions d’Amérique du Nord avaient des couleurs ultraviolettes de tailles très différentes. Certains tournesols avaient un mince anneau et d’autres des couleurs qui les recouvraient en entier.

Nous avons remarqué que les tournesols qui poussent dans des climats plus secs ont une couleur ultraviolette plus étendue et ces fleurs peuvent retenir de l’eau plus facilement, explique l’auteur principal de l’étude, Marco Todesco, un associé en recherche au département de Botanique et au Centre de recherche sur la biodiversité de l’Université de la Colombie-Britannique.

Des chercheurs de l'UBC ont découvert que les tournesols ont des couleurs ultraviolettes invisibles à l'oeil nu de tailles très différentes. Photo : Source: Marco Todesco

Les tournesols sont cultivés, entre autres, pour produire de l’huile de tournesol, une industrie mondiale de 20 milliards de dollars américains, en 2020, affirme Marco Todesco.