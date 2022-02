Effondrement d’un échafaudage : le jury du coroner recommande des sanctions plus sévères

Le jury du coroner dans l'enquête sur l'effondrement d'un échafaudage en 2009 recommande des sanctions plus sévères en cas de violation des règles.

Les membres du jury ont déterminé, vendredi, que l'Ontario devrait envisager des sanctions supplémentaires pour les superviseurs qui enfreignent les règles de construction.

Pendant une semaine, ils ont examiné les circonstances de l'effondrement d'un échafaudage qui a tué quatre hommes à Toronto il y a plus de dix ans.

Cette recommandation est l'une des sept proposées au ministère du Travail.

Fayzullo Fazilov, 31 ans, Alexsandrs Bondarevs, 24 ans, Vladimir Korostin, 40 ans, et Aleksey Blumberg, 38 ans, sont morts lorsque l'échafaudage sur lequel ils se trouvaient s'est effondré, le 24 décembre 2009.

Ils sont tombés d'une hauteur de 13 étages.

Les jurés ont également recommandé que le ministère effectue des analyses sur l'utilisation des technologies émergentes par d'autres juridictions pour réduire de manière proactive les blessures et les décès au travail, et qu'il reconsidère la fréquence des cours de rappel pour l'équipement d'accès aux façades.

Ils ont également exigé que tout superviseur d'employés travaillant en hauteur suive une formation spécifique pour le travail en hauteur .

Mesures pour améliorer la sécurité au travail

Le coroner, le Dr John Carlisle, espère que les conclusions de l'enquête aideront les familles des ouvriers qui ont perdu la vie au travail à faire leur deuil.

Nous espérons que ce processus leur a donné un certain sentiment d'apaisement et que les améliorations, qui ont été apportées et seront apportées, soient en quelque sorte un hommage aux victimes , dit-il.

Le ministère du Travail assure qu'il commencera immédiatement à examiner les recommandations.

Certaines mesures ont été prises pour améliorer la sécurité au travail, telles que l'embauche de nouveaux inspecteurs pour les visites de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et l'achèvement d'un examen quinquennal des normes de formation sur le travail en hauteur, avec des normes révisées qui devraient être publiées ce printemps.

Chef de projet condamné après avoir survécu

Aucun des hommes tués dans l'effondrement de 2009 ne portait de harnais de sécurité correctement fixé.

Un autre travailleur a été grièvement blessé et un sixième, qui était attaché comme l'exigent la loi provinciale et les pratiques de l'industrie, s'est retrouvé suspendu dans les airs, mais indemne.

Le chef de projet, Vadim Kazenelson, a réussi à s'accrocher à un balcon lorsque l'échafaudage a cédé.

Il a ensuite été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation de négligence criminelle ayant entraîné la mort et d'un chef d'accusation de lésions corporelles, et condamné à trois ans et demi derrière les barreaux, perdant son appel en 2018.

Metron, l'entreprise qui employait ces travailleurs, a été reconnue coupable de négligence criminelle ayant causé la mort et condamnée à une amende de 750 000 dollars.

Avec les informations de La Presse canadienne